25 aprile, +Europa/Radicali Cuneo alla fiaccolata della Liberazione insieme alla comunità Ucraina

Anche +Europa Granda e Radicali Cuneo hanno partecipato alla fiaccolata della liberazione di ieri. Lo hanno fatto, insieme alla comunità ucraina, con le bandiere dell’Unione Europea, dell’Italia e dell’Ucraina e della NATO. Proprio nella giornata di ieri, a Torino, alcuni esponenti dei centri sociali hanno tentato di aggredire militanti e attivisti Radicali e di +Europa che sventolavano le stesse bandiere, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine.

“Massima solidarietà agli amici e compagni torinesi. Questo tentativo, parzialmente riuscito nei confronti di un’attivista, denota un metodo squadrista di certa sinistra estremista che pretende di imporre la propria lettura della storia. - Dichiarano in una nota Flavio Martino e Filippo Blengino, rispettivamente Coordinatore di +Europa Granda e Segretario di Radicali Cuneo “G. Donadei” - Anche noi ieri abbiamo sventolato la bandiera della NATO a Cuneo, trovando però una piazza più democratica. E lo abbiamo fatto per ribadire che abbiamo scelto di parteggiare e di non rimanere equidistanti sui tanti drammatici scenari internazionali, a partire da quello ucraino. La Resistenza italiana poté vincere, oltre che per l'eroismo dei nostri partigiani, anche grazie alle armi inviate dagli alleati e grazie al loro tributo di sangue. Sostenere oggi gli ucraini, anche militarmente per resistere al criminale di guerra Vladimir Putin, significa scongiurare l’annientamento di un popolo e la vittoria di un pericoloso dittatore.”

“Vogliamo anche ringraziare il Presidente Sergio Mattarella – concludono i due esponenti – per aver scelto la nostra Provincia come luogo di celebrazione della Festa della Liberazione, in occasione degli ottant'anni del discorso di Duccio Galimberti, non dimenticando di ribadire, con parole nette, il suo sostegno al popolo ucraino.”