San Michele Mondovì ha celebrato la festa della Liberazione [FOTO]

Il sindaco, Domenico Michelotti, ha ringraziato tutti i presenti, nonostante non abbia potuto presenziare, vista la partecipazione alla Commenorazione a Cuneo, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per la celebrazione era presente il vice sindaco Carmelo Avico, che ha portato il saluto del comune di presenti e ha pronunciato un'orazione dedicata al significato della giornata: "Il 25 aprile ha segnato una svolta epocale nella storia italiana, il riscatto del nostro paese dal nazifascismo. Le radici della nostra democrazia e delle nostra repubblica affondano qui. Per questo celebrare la Liberazione non è solo un esercizio di memoria, ma un richiamo importante ai valori fondanti della nostra Costituzione".

Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche il professor Edoardo Bona, i ragazzi delle scuole, Italo Manera con la preghiera dell'Alpino e don Saverio per la benedizione finale.