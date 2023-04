A Cuneo si progetta una città sempre più a misura di ciclisti e pedoni

“SULLA STRADA. Cuneo per la sicurezza stradale” è un progetto di formazione e sensibilizzazione promosso dal Comune di Cuneo nell’ambito della strategia “Cuneo 2030 per lo sviluppo sostenibile”, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS e delle attività connesse al mobility management aziendale e scolastico.

Le iniziative in programma saranno di tematica eterogenea e si rivolgeranno a pubblici diversi focalizzando l’attenzione sulla sicurezza stradale e la definizione di una “città sostenibile”.

Ad aprire il percorso saranno due incontri online aperti a tutti ma in particolare a Tecnici, Amministratori di Pubblica Amministrazione e Forze dell’Ordine in cui si approfondiranno i temi della mobilità e il disegno delle città a misura di pedone e ciclista.

Gli incontri si svolgeranno il 9 e il 16 maggio dalle ore 11 alle 13 in diretta online sui canali YouTube Cuneo2030 e I Bike CN - Cuneo Pedala e Cammina. Al termine delle dirette i corsi rimarranno disponibili per una fruizione libera. La partecipazione al corso (durante le dirette) garantisce la possibilità di richiedere l’attestato di partecipazione valevole ai fini della formazione professionale riconosciuto dagli Albi, Collegi e Pubbliche Amministrazioni partner di progetto. Preziosa è stata infatti la collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo, l’Ordine degli Ingegneri di Cuneo e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo.

I relatori degli incontri saranno figure di primo piano e comprovata esperienza sul tema.



Il 9 maggio con Paolo Gandolfi (Comune di Reggio Emilia) verrà analizzato il Piano Generale della mobilità ciclistica 2022-2024, mentre a Matteo Jarre (Decisio) sarà affidata l’illustrazione degli strumenti comunali e sovracomunali di pianificazione della mobilità dolce. La chiusura spetterà poi a Roberto Di Bussolo che presenterà le esperienze del Comune di Venezia nella pianificazione di interventi per una città sempre più sostenibile.

Il 16 maggio sarà la volta di Andrea Colombo, esperto di mobilità sostenibile, sicurezza stradale e spazio pubblico che presenterà l’esperienza di Bologna nella progettazione di Città30; Matteo Dondè, Architetto Urbanista esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico e riqualificazione degli spazi pubblici analizzerà gli aspetti tecnici per il progetto di strade e spazi pubblici a misura di persone. In ultimo con Cristina Renzoni, professoressa associata del Politecnico di Milano, verrà invece affrontato il tema delle “Città 15 minuti” con focus su Cuneo e il suo territorio.

Il progetto “SULLA STRADA. Cuneo per la sicurezza stradale” è sviluppato congiuntamente dagli Uffici Biciclette e Pianificazione Strategica del Comune di Cuneo.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0171.444523 o scrivere a ufficio.biciclette@comune.cuneo.it

Il progetto prevede inoltre un incontro di sensibilizzazione con le scuole secondarie di secondo grado del capoluogo di provincia, in programma il 17 maggio alle ore 11 presso il Cinema Monviso di Cuneo.

Il 23 maggio alle ore 17 si tornerà invece online con il webinar “Mi muovo da solo”, appuntamento gratuito, dedicato a tutta la comunità educante, sul tema dell’autonomia e del benessere per bambini e ragazzi derivato dallo spostarsi autonomamente in città.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Martedì 9 maggio 2023 ore 11.00-13.00

WEBINAR #1 | IL PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA E LE CITTÀ DEL DOMANI

clicca qui per iscriverti al webinar del 9 maggio

Cuneo, incontro online aperto a tutti sul canale YouTube Cuneo2030 (Cuneo 2030 - YouTube) e I Bike CN -Cuneo Pedala e Cammina (I Bike CN - Cuneo pedala e cammina - YouTube ) e sulla pagina Facebook I Bike CN -Cuneo Pedala e Cammina ( I Bike CN - Cuneo pedala e cammina | Facebook )

\\ Il Piano Generale della mobilità ciclistica 2022-2024

PAOLO GANDOLFI Comune di Reggio Emilia

\\ Pianificare la mobilità dolce: biciplan comunali e sovracomunali

MATTEO JARRE Decisio

\\ Pianificazione e interventi per una città sempre più sostenibile

ROBERTO DI BUSSOLO Comune di Venezia

Martedì 16 maggio 2023 ore 11.00-13.00

WEBINAR #2 | IL PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA E LE CITTÀ DEL DOMANI

clicca qui per iscriverti al webinar del 16 maggio

Cuneo, incontro online aperto a tutti sul canale YouTube Cuneo2030 (Cuneo 2030 - YouTube) e I Bike CN -Cuneo Pedala e Cammina (I Bike CN - Cuneo pedala e cammina - YouTube ) e sulla pagina Facebook I Bike CN -Cuneo Pedala e Cammina ( I Bike CN - Cuneo pedala e cammina | Facebook )

\\ Città30 per strade più vivibili, sicure e democratiche

ANDREA COLOMBO

Avvocato. Esperto di mobilità sostenibile, sicurezza stradale e spazio pubblico

\\ Strade e spazi pubblici a misura di persone

MATTEO DONDÈ

Architetto Urbanista. Esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico e

riqualificazione degli spazi pubblici

\\ Una città “15 minuti”? Ripensare la prossimità per Cuneo e il suo territorio

CRISTINA RENZONI

DAStU, Politecnico di Milano. Esperta in progettazione urbanistica e riqualificazione dello spazio pubblico

>> I webinar sono gratuiti. Le dirette si svolgono online sui canali YouTube Cuneo2030 ( Cuneo 2030 - YouTube) e

I Bike CN - Cuneo Pedala e Cammina (I Bike CN - Cuneo pedala e cammina - YouTube).

Gli incontri saranno inoltre disponibili anche al termine delle dirette per una fruizione asincrona

>> È possibile partecipare ai singoli incontri o al ciclo completo.

>> Attestato di partecipazione su richiesta durante le dirette valevole ai fini della formazione professionale riconosciuto dagli Albi, Collegi e Pubbliche Amministrazioni partner di progetto

>> Per informazioni è iscrizioni (gradite) è possibile contattare l’Ufficio Biciclette del Comune di Cuneo al numero 0171.444523 oppure scrivendo a ufficio.biciclette@comune.cuneo.it