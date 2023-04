Bra, l'associazione Amici di S. Chiara si adopera per il gioiello Barocco di Bernardo Antonio Vittone

Da alcuni anni l' Associazione Amici di S.Chiara e di Ettore Molinaro di Bra si adopera per conservare il gioiello barocco di Bernardo Antonio Vittone, indiscusso capolavoro architettonico, per farlo vivere grazie anche all'utilizzo del bel Coro delle Monache quale sala di concerti

.Il Presidente Alberto Di Caro ed i Soci hanno ottenuto fondi per intervenire sul delicato cupolino della pregiata doppia volta raccogliendo sinora 375.000 euro che rappresentano, però, poco più della metà di quanto servirebbe e, per questo, ci si è rivolti anche al Ministero dei Beni Culturali.

Ma l'urgenza immediata è di completare gli impianti di sicurezza con l'acquisto di un rilevatore di fumi. Per questo motivo Danilo Bono, collaboratore dell'indimenticabile Padre Ettore, oltre a gestire la guardiania della chiesa per far sì che il monumento sia giornalmente visitabile, ha organizzato il prossimo