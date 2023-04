Busca, Casa Francotto ospita la mostra "Libere espressioni d'arte"

Busca dal 6 al 28 maggio presso Casa Francotto si terrà la mostra "Libere espressioni d'arte" a cura di Fernanda Provenzano. Graziano Rey esporrà le tele dedicate alla delicata all'esamina ambientale "No guerra", "Bombe su Kiev - Ucraina 2020 - Vent'anni dopo - Sotto la linea e oltre".

Non è difficile riconoscere nella pittura di Graziano Rey, le caratteristiche di uno studio antropologico durato anni. Dopo, aver vissuto nella società dei mass media nel suo interno, come protagonista, ricordiamo che ha scritto “I ragazzi della terza c”, ha vinto il Tenco e il Viareggio con la sua Band, ha vissuto per due anni alle isole di Tonga, compiendo quello che gli antropologi chiamano “osservazione partecipante”.