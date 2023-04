"Focus sul rinnovo del contratto integrativo provinciale dell’edilizia"

Domani, giovedì 27 aprile ore 10.00, si svolge il focus sul "Rinnovo contratto integrativo provinciale dell’edilizia".

Un seminario tecnico a cui sono invitate le aziende edili del settore industria della Provincia, e che possono seguire gratuitamente anche i consulenti del lavoro e gli addetti del settore con un excursus sulle novità più importanti per le imprese.

I contenuti, curati da Alice Zagami del Servizio Vertenze Sindacali di Confindustria Cuneo, verteranno, tra gli altri temi, sulla carta d’identità professionale edile, sull’incremento dell’indennità sostitutiva di mensa per gli operai, sulla rivisitazione dell’indennità di trasferta, sull’elemento variabile della retribuzione, fino alle novità che riguardano le prestazioni della Cassa Edile, rinnovate in un’ottica di welfare edile e sull’accordo siglato lo scorso 6 aprile sull’elelemtno variabile della retribuzione ( e.v.r) per il 2023.

Per partecipare iscriversi su: confindustriacuneo.it/calendario