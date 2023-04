“Il Fiore della Vita”: all’Iris di Dronero la serata conclusiva dedicata alla solidarietà

A conclusione dell’iniziativa, la Proloco Dronerese invita la popolazione al cinema teatro Iris, venerdì 5 maggio alle ore 20.45, per una bellissima serata in musica per la consegna del ricavato all’associazione che si muove all'interno del Reparto di Pediatria - Unità della Rete Oncoematologica Pediatrica piemontese per la Provincia di Cuneo - e della Neonatologia dell'Ospedale di Savigliano, offrendo sostegno ai giovani pazienti ed alle loro famiglie.