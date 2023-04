Fossano, la Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito addestra i funzionari delle Nazioni Unite

Si è concluso nei giorni scorsi il modulo teorico-pratico del corso riservato ai funzionari Onu in procinto di essere impiegati in aree ad alto rischio. Le attività addestrative, della durata di una giornata lavorativa, sono state dirette dagli istruttori delle Truppe Alpine dell’Esercito presso la caserma “Generale Dalla Chiesa” di Fossano, sede del 32° Reggimento Genio Guastatori.



Le lezioni, effettuate sia da personale Onu, sia da istruttori militari della Brigata Alpina Taurinense, hanno riguardato diversi temi inerenti alla gestione di situazioni di rischio connesse alle missioni in aree sensibili quali il contrasto alla minaccia derivante dalla presenza di ordigni esplosivi, l’organizzazione di convogli umanitari, le procedure di sicurezza delle comunicazioni, la corretta reazione a eventi come la presa di ostaggi e la messa in pratica di tecniche di primo soccorso. Tutti i diversi scenari sono stati riprodotti, con elevato realismo, nell’estesa area addestrativa del 32° Guastatori.





Gli oltre 30 partecipanti, provenienti dalle diverse articolazioni e realtà delle Nazioni Unite, hanno avuto così modo di avvalersi della perizia e delle competenze degli uomini e delle donne della Taurinense e in particolare del 32° Guastatori, 1° Artiglieria da Montagna, Reggimento Logistico e Reparto Comando e Supporti Tattici. Uomini e donne dotati di una lunga e consolidata esperienza operativa maturata in quasi trent’anni di operazioni internazionali, sotto l’egida di Onu, Nato e Unione Europea, in tutti i principali scenari di crisi.





Frutto della partnership tra lo Staff College delle Nazioni Unite (UNSSC) di Torino e la Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito, quello appena concluso è il secondo dei "Field Day" che si svolgeranno nel corso del 2023 conformemente a quanto sancito nel memorandum d'intesa siglato il 14 giugno 2017 tra lo Stato Maggiore della Difesa e lo United Nations System Staff College per la cooperazione nel campo della formazione.