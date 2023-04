Lutto nel Monregalese per la scomparsa di Livio Camilla, storico gestore de "La Gerla"

Cordoglio nel Monregalese per la scomparsa di Livio Camilla, storico titolare della pizzeria "La Gerla" di Mondovì.



Si è spento nel pomeriggio di ieri, martedì 25 aprile, all’ospedale di Mondovì, dove era ricoverato da alcuni giorni per l’aggravarsi di un male incurabile. Aveva 64 anni.



Nel Monregalese Camilla era molto conosciuto per aver gestito diversi locali pubblici. Originario di Niella Tanaro, nel 1977 aveva rilevato, insieme ai fratelli Mario e Claudio, il “bar Amoco” di Villanova Mondovì. Negli anni a seguire è stata una delle figure di spicco del mondo dell’intrattenimento danzante della provincia nella conduzione delle discoteche Rouge et Noir, Walhalla e Stinger di Lurisia Terme.



Nel 1994 aveva rilevato la pizzeria La Pergola, lo storico locale ai piedi del Santuario di Santa Lucia a Roccaforte Mondovì. Nel 2005 era stata la volta della pizzeria La Gerla di Mondovì, dove Livio ha ricevuto i suoi clienti sino all’ultimo, prima di fermarsi per i problemi di salute.



Lascia la figlia Giorgia e la compagna Giuliana. Le esequie sono fissate per giovedì 27 aprile alle ore 15 presso la Chiesa Maria Vergine Assunta di Niella Tanaro.