Nuova saldatrice al Cfpcemon grazie al bando "La nuova Resistenza"

Il Cfpcemon festeggia la Festa della Liberazione all’insegna del valore sociale e professionale e ringrazia il Comune.

Grazie al contributo del bando "La nuova Resistenza", erogato dal Comune di Ceva, nei giorni scorsi è arrivata nei laboratori didattici del Cfpcemon di Ceva una nuova saldatrice.

Ma facciamo un viaggio indietro nel tempo e capiamo perché questo ha un legame con il 25 Aprile: l'anno scorso alcuni studenti, sotto la supervisione del prof. Garabello, hanno partecipato al bando " La nuova Resistenza" e ricostruito parte della cancellata del monumento in onore dei caduti partigiani e civili di Via Pio Bocca. L’inaugurazione del lavoro è avvenuta proprio durante le celebrazioni del 25 Aprile 2022. Ora l’arrivo di questo strumento in prossimità di un nuovo 25 aprile sembra proprio un buon auspicio perché il nostro istituto scolastico possa celebrare questa ricorrenza all’insegna dell’impegno nel contribuire ad un futuro migliore, creando valore sociale, professionale e culturale per il territorio.

La Direttrice della sede Simona Giacosa: “Innanzitutto è doveroso ringraziare l’amministrazione comunale che è sempre molto attenta e vicina alle esigenze del mondo scolastico; per il nostro istituto ogni strumento di lavoro rappresenta un valore aggiunto per la formazione dei nostri studenti. Possedere attrezzature moderne e all’avanguardia è fondamentale per ampliare le conoscenze e le competenze di studenti che si preparano ad affrontare il mondo del lavoro con alta competenza e professionalità. Non ci resta che augurare buona Festa della Liberazione a tutti auspicando che i valori sociali di democrazia e libertà siano difesi e conservati”.

Per maggiori Informazioni

Cfpcemon 0174701284 info@cfpcemon.it