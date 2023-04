Ha preso il via in questi giorni a Scarnafigi il secondo lotto di intervento per la riqualificazione del cimitero che interesserà anche la pavimentazione.

"L'intervento - spiega il sindaco Riccardo Ghigo - "rientra tra le opere messe a bilancio. Contiamo di realizzare anche il terzo lotto l'anno prossimo".

I lavori sono eseguiti dalla ditta SICAS con sede a Monasterolo di Savigliano per un importo di 73 mila euro