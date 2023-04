Concorso pubblico per collaboratori amministrativi: bando riservato alle categorie protette

Scade il 19 maggio prossimo il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato, esclusivamente riservati alle categorie protette, di "Collaboratore amministrativo" (area degli Operatori esperti).

Si cercano tre persone presso il Comune di Cuneo e una presso il Comune di Saluzzo.

Verranno assegnate a mansioni proprie della qualifica professionale oggetto del bando e in generale alla esecuzione di procedimenti amministrativi. Le attività da svolgere avranno contenuto di concetto, con responsabilità di risultato limitate agli specifici procedimenti affidati.

In particolare, le figure dovranno elaborare dati e informazioni utilizzando strumenti e procedure informatizzate e predisporre, in via istruttoria, documenti necessari alla redazione e alla gestione dei procedimenti amministrativi.

Il bando del corso-concorso è sul sito dei comuni di Saluzzo e di Cuneo.