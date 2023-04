Tarantasca ha celebrato la festa del 25 aprile con i ragazzi delle scuole

Il 25 aprile 2023 per la Provincia Granda è stata una giornata indimenticabile perché ha visto come ospite d'onore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La più alta carica dello Stato ha fatto visita alle Città di Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves, tre luoghi cardine della Resistenza Italiana che hanno contribuito alla Liberazione Nazionale.

Sergio Mattarella ha onorato i nostri territori che sono stati martiri delle tragedie nazifasciste e che hanno scritto la storia e gettato le basi per la nostra libertà e per la nostra Costituzione.

Qui il Sindaco ha voluto soffermarsi sul valore del ricordo e del fare memoria ma sopratutto di non dimenticarsi mai di tenere vivo il ricordo dei nostri combattenti Caduti per la libertà nelle menti dei giovani, dei più piccini, il futuro delle nostre comunità.

Purtoppo ci stiamo avvicinando sempre più in un epoca in cui non ci saranno più reduci in vita che possano tramandare il ricordo, la storia e gli eventi tragici e violenti che hanno contraddistinto i nostri paesi. Tocca quindi agli adulti cercare di trasmettere il valore del ricordo e della riconoscenza, del fare memoria e portare rispetto. Un fiore sulle Lapidi dei Caduti è simbolo di riconoscenza ha sottolineato il Presidente della Regione Alberto Cirio, nel suo intervento a Cuneo al Teatro Toselli e poi riportato alla celebrazione a Tarantasca dal Sindaco. Finché ci sarà un fiore sulla tomba dei nostri martiri della Libertà, allora il ricordo e glj insegnamenti non svaniranno.