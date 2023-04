Addio a Monique Aimino, che gestì profumerie a Cuneo e Limone Piemonte

Si è spenta venerdì 21 aprile in una Rsa di Nizza, in Francia, Rosina Aimino, ma tutti la chiamavano 'Monique'. Aveva 85 anni.

Donna elegante e sempre alla moda, era molto conosciuta nel capoluogo e in Val Vermenagna per aver gestito due attività di profumeria: in corso Nizza a Cuneo e in centro Limone Piemonte.

Negli ultimi anni si divideva tra l'Italia e la Costa Azzurra, località che amava.

Lascia la figlia Monica.