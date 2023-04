“È stato un uomo come pochi sanno essere”: Dronero piange Franco Zeppegno, esempio di grande solidarietà

La solidarietà scevra da interessi, l’avere davvero cura. Questo, più di tutto, ha insegnato il signor Franco Zeppegno e a Dronero sono in molti rattristati per la sua morte.

Di anni 72, era originario di Torino. Ex dipendente dell’allora azienda elettrica municipale, ogni fine settimana raggiungeva gli amici a Dronero per giocare a tennis, a bordo della sua mitica bicicletta “Graziella”. Quelle lunghe pedalate, la gioia mista al desiderio fuggire dai palazzi e da quei ritmi frenetici di Torino, i compagni e quello sport che tanto amava.

A Dronero, dove poi si trasferì definitivamente una volta andato in pensione, l’incontro con Germana, già deceduta qualche anno fa. Una bellissima storia d’amore la loro, condividendo il grande spirito di dedizione verso il prossimo.

L’aiuto nei confronti di molte persone, in modo particolare verso una famiglia originaria dell’Africa che abitava vicino a loro: mamma, papà e quattro figli, tre femmine ed un maschio. Il far fronte ad una situazione di bisogno e quei bambini trattati come fossero nipoti: a tutti gli effetti lo sono diventati, oggi grandi e profondamente riconoscenti per tutto l’amore ricevuto.

“Franco è senza dubbio la persona più buona che ho conosciuto in tutta la mia vita - lo ricorda con profondo affetto l’amico Dino - C’eravamo incontrati a giocare a tennis, era sempre bello rivederlo. Mi chiedeva sempre di mio figlio e non c’era volta in cui non mi parlava dei suoi nipoti acquisiti. Ha fatto tanto per gli altri, è stato un uomo come pochi sanno essere.“

Il signor Franco Zeppegno resterà nel cuore dei nipoti Dje Coumba, Zenabou, Kadidiatou e Moussa, con Ramatou e Sadio ed i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo questo pomeriggio, mercoledì 26 aprile, alle ore 16 nella Parrocchia di Dronero. I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.