Ventuno migranti pakistani nel furgone fermato sabato a Gaiola dalla Guardia di finanza

C'erano 21 migranti pakistani stipati sul furgone che è stato fermato sabato 22 aprile a Gaiola dalla Guardia di finanza.

La pattuglia delle Fiamme Gialle stava presidiando l'area nell'ambito di controlli di routine del territorio. All'alt dei finanzieri, il mezzo si è fermato e l'autista è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce.

Il fatto è accaduto sabato mattina, poco prima delle 9.

Il furgone stava viaggiando in via Stiera, ed è stato bloccato all'incrocio della strada che porta al cimitero. Vie secondarie scelte molto probabilmente per non attirare l'attenzione per raggiungere la Francia attraverso il Colle della Maddalena.

In seguito ai controlli, è emerso che il mezzo fosse intestato ad un cittadino di origini marocchine residente in Francia.