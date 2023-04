AnetaBTC lancia 'Wrapped Bitcoin' su Cardano Testnet; le monete in arrivo, come Big Eyes Coin, possono trovare spazio?

Il Wrapped Bitcoin, un token ERC-20, fornisce liquidità al Bitcoin sulla rete Ethereum. Il BTC consentirà agli utenti di Cardano di beneficiare della liquidità del Bitcoin e offrirà nuove opportunità ai progetti DeFi sulla blockchain.

Bitcoin generoso

Una persona (o un gruppo di persone) misteriosa di nome Satoshi Nakamoto ha avuto l'idea di una valuta decentralizzata e peer-to-peer nel 2008 in un libro bianco. Questa valuta si chiamava Bitcoin ed era diversa da qualsiasi altra mai vista prima.

Il Bitcoin è la prima criptovaluta al mondo. È una moneta digitale che si può inviare direttamente a qualcuno senza che le fastidiose banche si mettano in mezzo. Il BTC non è controllato da agenzie governative o legato a oggetti fisici come l'oro.

Anche se il Bitcoin ha ispirato una legione di imitatori, rimane la criptovaluta più popolare, con il suo market cap che supererà il traguardo dei 1.000 miliardi di dollari nel 2021 e si posizionerà al primo posto su CoinMarketCap.

Cardano curioso

Fondata nel 2017, Cardano è una piattaforma blockchain che mira a realizzare un cambiamento globale positivo.

Il progetto ha già visto casi d'uso interessanti per la sua tecnologia, tra cui la tracciabilità dei prodotti freschi dal campo alla forchetta e la memorizzazione delle credenziali di istruzione a prova di manomissione. Cardano utilizza un meccanismo di consenso proof-of-stake, che consuma meno energia dell'algoritmo proof-of-work di Bitcoin.

Il fondatore di Cardano Charles Hoskinson ha annunciato il lancio dell'hard fork di Alonzo nell'agosto 2021. Questo ha fatto impennare il prezzo della moneta del 116%. L'hard fork di Alonzo ha introdotto la funzionalità di contratto intelligente nella blockchain.

Al momento della stesura di questo articolo, Cardano occupa la posizione numero 11 su CoinMarketCap e ha un market cap di 13.221.476.431 dollari.

Moneta "occhi grandi" beati

Big Eyes Coin è la nuova moneta meme sul blocco (catena). Questo token a tema gattino non è ancora arrivato sul mercato, ma ha già mandato in fibrillazione il settore delle criptovalute. Big Eyes Coin ha raccolto finora 34 milioni di dollari e la sua prevendita terminerà il 3 giugno.

Nonostante si tratti di una moneta meme, BIG ha già mostrato un grande potenziale. Ha implementato un sistema di loot box, in cui i membri dell'equipaggio del gattino ottengono loot box gratuiti con ogni acquisto di BIG. Il 5% delle partecipazioni di Big Eyes Coin viene devoluto a vari enti di beneficenza per la conservazione degli oceani, in modo che gli investitori non debbano sentirsi troppo in colpa per aver speso i loro sudati soldi in criptovaluta.

Big Eyes Coin si è anche espansa nel campo di gioco del NFT. Big Eyes Coin sta effettuando una promozione in vista dell'attesissimo lancio. Applicate il codice END300 per ottenere il 300% sul vostro acquisto di $BIG o loot box!

