Arte Zen, minerali di qualità, incensi naturali e gioielli realizzati a mano

Una nuova attività sul territorio è sempre una buona notizia, in particolare modo se condotta da giovani. È il caso di “ Arte Zen ”, che ha aperto a Caraglio. La titolare Valentina Platano, 28 anni, è da sempre appassionata di discipline olistiche e ha deciso di unire questa passione alle sue capacità artistiche e manuali: la giovane crea infatti gioielli in pietre naturali e cristalli, aggiungendo alla creatività un “tocco di energia” e rendendo le sue creazioni uniche. La ventottenne, divenuta operatrice olistica alcuni anni fa, fonderà nel suo negozio la bellezza di pietre, cristalli ED essenze con oggetti di qualità selezionati e curati nei minimi dettagli.

Spiega la titolare del negozio: “Ho scelto il nome ‘Arte Zen’. Arte, perché con le mani creo parecchi degli oggetti che troverete all'interno della mia bottega, e Zen, perché è lo stile di vita che vorrei portare a conoscenza delle persone. La semplicità, l'apprezzare l'attimo e lo stare bene sono pilastri fondamentali di questa filosofia, che ho cercato di portare nel mio negozio fino dalla sua creazione.”

Lo stile elegante e naturale del negozio rende l'ambiente accogliente e rilassante, rendendolo un angolo di pace in cui rifugiarsi quando si è stanchi e il cliente vuole concedersi un regalo piacevole, per sé o per qualcuno di importante.

“Queste prime settimane di lavoro hanno registrato una buonissima presenza di clienti che hanno apprezzato questa mia idea di negozio specializzato in minerali di qualità, incensi naturali e particolari lampade di sale dell'Himalaya”.

Ma quali sono gli step o le fasi di lavorazioni che portano Valentina a creare un gioiello? “… scelgo io le pietre e i cristalli direttamente dai miei fornitori, così da poter decidere in prima persona quale sarà lo scopo di ogni singola creazione. La mia mente immagina già il gioiello finito, pronto per essere indossato, ma lungo il percorso di creazione possono esserci delle situazioni che ne cambiano il suo aspetto perché essendo una lavorazione manuale, può subire delle variazioni che lo rendono migliore e unico. Durante la creazione del gioiello, essendo io una operatrice olistica, chiedo alla pietra che lavori nel miglior modo possibile per la persona che ne avrà bisogno!”.





All'interno del negozio “ Arte Zen di Caraglio i clienti trovano minerali di qualità, incensi naturali e particolari lampade di sale dell'Himalaya che Valentina sceglie personalmente. I suoi gioielli e le sue creazioni inoltre potranno essere speciali pensieri e originali idee regalo.





Il negozio si troverà in piazza Martiri della Libertà 20 a Caraglio.

Potrete inoltre seguirlo sui social, dove troverete aperture straordinarie, eventi e promozioni speciali.

