Cercasi montatore di mobili con esperienza

L’azienda Garro dei Mobili di Boves cerca per ampliamento organico, n. 1 montatore con esperienza almeno decennale nel settore di arredamento di interni, patentato, full time, disposto a trasferte, in grado di gestire gli imprevisti in corso, di lavorare in coppia con un altro collaboratore e di guidare un furgone (patente B).

Si valuta positivamente l’assunzione di 2 montatori se già lavorano insieme e affiatati tra loro.

Si propone contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.





Per maggiori informazioni inviare una e-mail a daniele@garrodeimobili.com