Innovazioni nel mondo delle criptovalute: Solana diventa verde, Dogecoin opta per il PoS, Big Eyes Coin punta a Big Finish

Le innovazioni sono una parte vitale della nostra vita quotidiana. Se nessun settore è esente da innovazioni, lo sono anche le criptovalute e la tecnologia Blockchain. Le criptovalute sono essenzialmente valute digitali che funzionano su algoritmi e libri contabili digitali. Per rimanere nel gioco delle criptovalute è necessario che si evolvano e si aggiornino costantemente. Lo sviluppo di hardware per il mining più efficiente dal punto di vista energetico, come gli ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) e gli FPGA (Field Programmable Gate Arrays), può ridurre significativamente la quantità di elettricità necessaria per il mining delle criptovalute.

Inoltre, alcuni progetti blockchain stanno esplorando algoritmi di consenso alternativi che richiedono meno energia rispetto all'algoritmo Proof of Work (PoW) utilizzato dal Bitcoin e dalle altre principali criptovalute. Mentre criptovalute come Dogecoin (DOGE) utilizzano ancora il consenso PoW, la nuova Big Eyes Coin (BIG) è più ecologica in quanto utilizza il consenso PoS. Solana (SOL) fa un passo avanti lanciando un cruscotto per le emissioni.

Dogecoin passerà a un consenso PoS

Dogecoin (DOGE) opera con un algoritmo di consenso proof-of-work (PoW), ma sta progettando di passare in futuro a un meccanismo proof-of-stake (PoS). Nel sistema PoW, i minatori ricevono DOGE come ricompensa per il loro contributo alla creazione di nuovi blocchi. A differenza del Bitcoin, Dogecoin non ha limiti al numero di monete che possono essere estratte ogni giorno, il che la rende una criptovaluta inflazionistica rispetto alla natura deflazionistica del BTC.

Sebbene Dogecoin utilizzi il meccanismo di mining PoW, esso differisce leggermente da quello del Bitcoin. Dogecoin utilizza Scrypt, un algoritmo di hashing meno complesso dello SHA-256 del Bitcoin. Gli algoritmi di hashing sono generatori di codici casuali che utilizzano tecniche specifiche per produrre codici a lunghezza fissa. Inoltre, Dogecoin e Litecoin (LTC) condividono un algoritmo comune che facilita il "merged mining". Questa caratteristica consente ai minatori di estrarre contemporaneamente entrambe le criptovalute senza compromettere la loro efficienza operativa.

Solana incoraggia la trasparenza dell'impronta di carbonio della blockchain

In collaborazione con la piattaforma di dati Trycarbonara, la Fondazione Solana ha annunciato il rilascio di un cruscotto di monitoraggio in tempo reale in grado di misurare le emissioni di carbonio sulla blockchain Solana (SOL). Secondo un recente post sul blog della fondazione, questo rappresenta il primo caso di "grande smart-contract blockchain" in grado di monitorare le emissioni di carbonio in tempo reale. L'organizzazione spera che questo promuova la trasparenza sulle emissioni di carbonio in tutto l'ecosistema blockchain.

Il cruscotto è ora disponibile sul sito web di Solana Climate e fornisce una serie di indicatori, tra cui il numero totale di nodi, i megawattora, la media delle emissioni totali di carbonio e l'uso marginale. Il cruscotto comprende anche alcuni grafici di confronto delle emissioni, che consentono agli utenti di confrontare l'utilizzo di Solana con altre attività che producono emissioni, come bruciare un gallone di benzina o effettuare una ricerca su Google.

Il cruscotto delle emissioni di carbonio in tempo reale della Fondazione Solana è open-source e i dati utilizzati per alimentarlo sono modellati sull'impronta di carbonio stimata di un Dell PowerEdge R940. Anche se resta da vedere se altre organizzazioni blockchain adotteranno sistemi di tracciamento simili, questa iniziativa della Fondazione Solana arriva mentre aumentano gli sforzi globali per sfruttare la tecnologia blockchain per monitorare le emissioni di carbonio. La Commissione europea, che opera in collaborazione con il Consiglio europeo, ha lodato il potenziale della blockchain nel fornire una base per una misurazione accurata delle emissioni di carbonio in qualsiasi settore, nell'ambito della sua iniziativa "Shaping Europe's digital future".

Moneta Big Eyes: una criptovaluta più sostenibile

Gli investitori attendono con ansia il lancio di Big Eyes Coin (BIG) , la cui prevendita si concluderà il 3 giugno 2023, dopo aver raccolto oltre 34 milioni di dollari. Ciò che distingue Big Eyes Coin dai suoi concorrenti è l'enfasi posta sul coinvolgimento della comunità e sull'utilità dei token. Il team di sviluppo si concentra sulla costruzione di un ecosistema che supporti le DApp e i progetti DeFi, posizionandosi come un forte concorrente nel settore delle criptovalute. Offrendo tutorial e guide, la piattaforma mira a semplificare gli investimenti in criptovalute con un approccio orientato alla comunità.

Big Eyes Coin si impegna a proteggere l'ambiente e ha riservato il 5% della sua fornitura totale di gettoni a enti di beneficenza per la salvaguardia degli oceani. Poiché il cambiamento climatico continua ad avere effetto, il progetto riconosce l'importanza di agire per proteggere il pianeta. Per affrontare il problema delle emissioni di carbonio associate all'estrazione di criptovalute, Big Eyes Coin impiega un meccanismo di consenso PoS (Proof-of-Stake) per convalidare le transazioni. Questo approccio riduce significativamente i requisiti energetici della blockchain, rendendola un'opzione più sostenibile.

Per incentivare i primi investitori, Big Eyes Coin offre un bonus del 300% agli investitori in prevendita che utilizzano il codice END300. Grazie alle sue caratteristiche uniche e alla crescente popolarità, il progetto ha il potenziale per salire al vertice del mercato.

Il mondo delle criptovalute e della blockchain è in continua evoluzione, con innovazioni che cercano di migliorare l'efficienza e la sostenibilità. Mentre la transizione verso hardware di mining più efficienti dal punto di vista energetico e algoritmi di consenso alternativi può ridurre il consumo energetico associato al mining di criptovalute, iniziative come il cruscotto delle emissioni di carbonio in tempo reale della Solana Foundation possono promuovere la trasparenza sulle emissioni di carbonio in tutto l'ecosistema blockchain. Gli investitori attendono con ansia il lancio di Big Eyes Coin, che si concentra sul coinvolgimento della comunità, sull'utilità del token e sull'impegno a proteggere l'ambiente attraverso un meccanismo di consenso PoS. Con il potenziale per salire ai vertici del mercato, Big Eyes Coin offre un'opzione unica e sostenibile per gli investimenti in criptovalute.

