Investire nell'indice S&P500 e perché

Lo Standard & Poor’s 500(S&P500) è il più importante indice azionario nordamericano. Questo paniere ha aumentato sempre di più la propria importanza negli investimenti. Stiamo parlando del principale benchmark riguardante titoli azionari quotati a Wall Street ed è il riferimento principale per una vastissima scelta di prodotti derivati (futures, certificates e opzioni).

L'indice S&P 500 si concentra nel settore delle large cap del mercato nordamericano. Bisogna tenere anche conto che si tratta di un indice float-weighted. Questo vuol dire che le capitalizzazioni di mercato di queste società sono rettificate dal numero di azioni disponibili per la negoziazione pubblica. All’interno si tiene conto dell'andamento del mercato azionario e vengono segnalati i rischi e i rendimenti che possono avere le principali società contenute.

L’indice venne creato nel 1957 da Standard & Poor’s (S&P). L’S&P 500 è un indice delle 500 principali società statunitensi valutate a seconda della loro dimensione oppure in base alla loro capitalizzazione di mercato.

Esso rappresenta l’80% del patrimonio delle società statunitensi quotate in borsa, questo indice è considerato uno dei migliori indicatori per monitorare l’andamento del mercato azionario statunitense.

La gamma di titoli presenti nell’indice è molto ampia, le dimensioni delle società contenute variano dai 4 miliardi a 2.000 miliardi di dollari. La capitalizzazione media di mercato di una delle società all’interno dell’S&P500 è pari a circa 67 miliardi di dollari.

La predominanza dei titoli contenuti verte nel settore tecnologico per quanto riguarda l’S&P 500. Soltanto Apple rappresenta il 7% dell’indice intero in termini di capitalizzazione di mercato. I 10 titoli principali rappresentano più o meno il 27% dell’intero indice, e tra questi figurano:

1. Apple(AAPL): rappresenta il 7% dell’indice;

2. Microsoft(MSFT): rappresenta il 6% dell’indice;

3. Amazon(AMZN): rappresenta circa il 2,50% dell’indice;

4. NVIDIA(NVDA): rappresenta il 2% dell’indice;

5. Alphabet Class A(GOOGL): rappresenta quasi il 2% dell’indice;

6. Berkshire Hathaway(BRK.B): rappresenta circa l’1,50% dell’indice;

7. Alphabet Class C(GOOG): rappresenta circa l’1,50% dell’indice;

8. Tesla(TSLA): rappresenta circa l’1,50% dell’indice;

9. META : rappresenta quasi l’1,50% dell’indice;

10. Exxon Mobil(XOM): rappresenta quasi l’1,50% dell’indice.

Perché investire nell’S&P500

L'S&P 500 è un indice azionario che rappresenta le 500 maggiori aziende quotate negli Stati Uniti. Investire i propri soldi in questo indice si traduce in acquistare un paniere di azioni rappresentativo dell'economia americana, aumentando così la propria diversificazione del portafoglio.

I lati positivi di questo genere d’investimento possono essere:

• Accesso a un’ampia gamma di settori e aziende, riducendo il rischio di concentrazione soltanto in un titolo oppure nel singolo settore;

• Storia di prestazioni positive nel lungo periodo, con una performance media superiore al 10% annuo, facendo riferimento all'ultimo decennio;

• Liquidità e trasparenza, in quanto l'S&P 500 è costantemente monitorato e le informazioni sulle singole azioni sono facilmente accessibili su internet.

Mentre tra i potenziali aspetti negativi bisogna tenere conto di:

• Il rischio del capitale di mercato, l'andamento dell'indice è influenzato dalle condizioni del mercato azionario e dalle notizie che ruotano intorno;

• Volatilità a breve termine, attraverso oscillazioni del prezzo che sono imprevedibili;

• Esposizione al rischio valutario, se si investe in una valuta differente rispetto a quella del proprio portafoglio.

Riassumendo, investire in S&P 500 può essere un modo per diversificare i propri investimenti e mitigare i settori in cui investi, ma è importante prendere in considerazione la propria strategia di investimento, la propria propensione al rischio e la propria situazione finanziaria.

Dove investire nell’S&P500 in Italia

Con l’avvento delle piattaforme di trading online è diventato davvero semplice investire nell’S&P500. Piattaforme come xtb.com sono sempre operative per permetterti di investire nell’S&P500 e negli specifici titoli di questo indice così importante per il mercato mondiale.

Solitamente i broker online offrono questo indice tramite CFD oppure ETF ed xtb.com li offre entrambi, di seguito vengono elencati i vantaggi e le caratteristiche di questa scelta:

1) CFD. I contratti per differenza sono strumenti finanziari derivati che consentono di speculare sul potenziale rialzo oppure ribasso di un asset. Quando acquisti un titolo CFD non stai acquistando realmente il titolo desiderato, ma vieni esposto alle sue oscillazioni, a seconda della tipologia di contratto che hai aperto. Se apri una posizione long, stai acquistando il contratto nell’eventualità che il prezzo salga; mentre se apri una posizione short, stai vendendo il contratto, di conseguenza investi nell’ottica che l’asset perda di valore. I CFD sono caratterizzati dal meccanismo della leva finanziaria, dato che sono titoli derivati. La leva può aumentare velocemente i profitti del trader ma anche amplificare le perdite, poiché l’esposizione in un asset diventa esponenziale.

In questo caso le uniche commissioni sostenute per tale negoziazione sono lo spread, cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita e i punti swap. Lo spread in questi asset è irrisorio ed equivale ad una piccola percentuale, a seconda delle dimensioni della tua posizione. I punti swap sono i costi sostenuti dal broker per finanziare posizioni con leva e vengono addebitati giornalmente sulla posizione aperta sullo strumento S&P500.

Nel caso specifico dell’S&P, negoziare CFD consente di trarre profitti dalla volatilità del mercato, aprendo posizioni durante oscillazioni di prezzo. Il trading tramite CFD è adatto agli investitori esperti oppure ai professionisti del settore, poiché sono consci del rischio elevato di questi strumenti, in ottica di breve termine e day trading.

2) ETF. Gli investitori che preferiscono gli investimenti passivi e di maggiore durata, possono esporsi all’indice S&P 500 tramite ETF. XTB, infatti, permette di scambiare questi asset con commissioni pari allo 0%. Per quanto riguarda gli ETF sono diversi tra loro, perché potrebbero contenere aziende diverse, diverse opzioni sui dividendi ed altre variabili differenti.

Alcuni ETF offerti sono specifici per settore di appartenenza:

Settore delle comunicazioni, ETF S&P 500 iShares IUCM.UK;

Settore energetico, S&P 500 ETF iShares IUES.UK;

Settore finanziario, S&P 500 ETF iShares IUFS.UK;

Settore informatico, S&P 500 ETF iShares QDVE.DE;

ETF sui servizi di pubblica utilità, S&P 500 iShares IUUS.UK ETF.

Riepilogo

L’S&P500 rappresenta l’economia americana e la sua salute. Nell’ultimo decennio è stato protagonista di performance incredibili, nonostante la correzione subita nell’ultimo periodo del 2022. Stiamo parlando del paniere che rappresenta le 500 società americane con la più alta capitalizzazione di mercato degli Stati Uniti, di conseguenza è ottimo per diversificare il proprio portafoglio per diminuire la propria esposizione su singoli titoli oppure in specifici settori.