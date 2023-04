La piattaforma di cripto-derivati di Gemini diventa globale: cosa significa per Dogecoin e Big Eyes Coin?

La mossa potrebbe avere implicazioni significative per le comunità di criptovalute, in particolare per quelle che investono in monete meme come Dogecoin e la nuova moneta emergente Big Eyes Coin (BIG) .

In questo articolo esploreremo le somiglianze e le differenze tra queste due monete meme e analizzeremo come l'uscita di Gemini dal mercato statunitense potrebbe essere un momento decisivo per loro.

Gemini lancia una nuova piattaforma al di fuori degli Stati Uniti

Gemini Trust Co. di proprietà dei gemelli miliardari Tyler e Cameron Winklevoss, intende puntare sulla crescita in Asia e creare una piattaforma di cripto-derivati al di fuori degli Stati Uniti. La mossa arriva mentre la Securities and Exchange Commission (SEC) ha intrapreso azioni di enforcement contro il settore degli asset digitali negli Stati Uniti e i politici americani stanno lottando per sviluppare una legislazione sulle criptovalute.

Al contrario, l'Unione Europea sta portando avanti uno sforzo per creare regole per il settore e luoghi come Hong Kong e Dubai stanno cercando di promuovere hub di criptovalute. Nel frattempo, Coinbase Global Inc. ha ottenuto una licenza per gli asset virtuali alle Bermuda e, secondo quanto riferito, starebbe valutando di spostare la propria sede al di fuori degli Stati Uniti a causa della stretta sul settore.

Da scherzo a criptovaluta da un miliardo di dollari

Dogecoin è una criptovaluta creata come parodia scherzosa del Bitcoin, con un cane Shiba Inu come mascotte. Nonostante le sue origini umoristiche, Dogecoin ha guadagnato un seguito significativo tra gli appassionati di criptovalute ed è stata persino adottata da alcune aziende tradizionali come opzione di pagamento. Il suo prezzo ha subito notevoli fluttuazioni e il suo valore è salito alle stelle durante la stagione dei meme coin del 2021.

Al momento in cui scriviamo, Dogecoin occupa l'ottava posizione nel mercato delle criptovalute con una capitalizzazione di mercato di oltre 10 miliardi di dollari. Il successo di Dogecoin ha dato vita a una stagione di meme coin, che ha portato alla nascita di altre meme coin come Shiba Inu, Floki Inu e Big Eyes Coin.