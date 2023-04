La più vecchia criptovaluta a raggiungere le 100.000 unità? Uno sguardo alle monete più popolari del 2023: XRP, Solana e Big Eyes Coin

Raggiungendo un valore di 100.000 dollari, il Bitcoin potrebbe potenzialmente incrementare il valore di altre criptovalute come XRP (XRP), Solana (SOL) e Big Eyes Coin (BIG) , l'ultima arrivata nel mondo delle criptovalute ispirate ai meme. Big Eyes Coin ha ottenuto una notevole attenzione grazie a un'impressionante prevendita che ha già superato i 34 milioni di dollari.

Questa prevendita si concluderà il 3 giugno e indica un inizio promettente per la criptovaluta sul mercato.

XRP, la stella nascente delle criptovalute

XRP, nota anche come Ripple, è una criptovaluta ben nota nel mondo delle valute digitali. Grazie alla velocità delle transazioni e alle basse commissioni, XRP sta diventando sempre più popolare come mezzo di pagamento transfrontaliero. Il suo algoritmo di consenso unico, che non richiede il mining, la distingue dalle altre criptovalute.