La rivoluzione sta arrivando: l'intelligenza artificiale aiuterà o ostacolerà Dogecoin, Shiba Inu o Dogetti?

La comunità delle criptovalute è in fermento per l'inizio della stagione dei meme coin. Con gli analisti che ipotizzano una stagione alt all'orizzonte, Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) hanno catturato l'immaginazione degli investitori con il loro potenziale di impennata dei prezzi e di utilità delle meme coin. Tuttavia, c'è un nuovo arrivato, Dogetti (DETI) , che minaccia di prendere il posto di DOGE e SHIB nella corsa al dominio e di finire saldamente sul trono delle meme coin. Con l'aumento della prevalenza dell'intelligenza artificiale nelle criptovalute e nella comunità in generale, molti appassionati sono alla ricerca di modi in cui l'intelligenza artificiale possa rivoluzionare il mondo delle criptovalute.

Dogecoin: pronti per l'intelligenza artificiale

Nonostante Dogecoin (DOGE) sia stata creata come scherzo per prendere in giro criptovalute serie come il Bitcoin (BTC), ha mostrato un notevole successo e un'accettazione mainstream grazie al suo approccio guidato dalla comunità e agli endorsement di celebrità del calibro del CEO di Tesla, Elon Musk. Come criptovaluta decentralizzata, DOGE utilizza la tecnologia blockchain per facilitare transazioni veloci e sicure. Con Elon Musk come sostenitore incredibilmente convinto della moneta e il suo recente lancio di X.AI, una nuova impresa di AI, DOGE ha visto un aumento del prezzo, suggerendo che l'intreccio probabilmente inevitabile di AI e criptovaluta porterà a ulteriori successi per DOGE.

Shiba Inu: pregando per un altro giro

Shiba Inu (SHIB), il fratello minore di Dogecoin (DOGE) nella famiglia delle criptovalute, ha dimostrato che la rivalità tra fratelli può essere la chiave per ottenere grandi successi, dato che SHIB ha registrato aumenti astronomici di valore dal suo lancio nell'agosto 2020. Mentre coloro che hanno investito inizialmente in SHIB sono diventati milionari, molti membri della comunità si chiedono se SHIB abbia la capacità di raggiungere le stesse vette vertiginose di prima. La comunità di SHIB ha sviluppato diverse applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui un tracker di portafogli e uno strumento di analisi del mercato. Inoltre, SHIB ha integrato la tecnologia AI nel suo algoritmo di previsione dei prezzi, che l'ha aiutata a mantenere la sua posizione nel mercato altamente competitivo delle monete meme.

Dogetti: la potenza dei numeri

Dogetti (DETI) è una moneta meme unica nel suo genere che opera sulla blockchain di Ethereum (ETH) e che è destinata a rivoluzionare lo spazio crittografico. DETI è una moneta basata sulla comunità, che opera con un meccanismo di proof of stake e distribuisce il 2% di ogni transazione a un portafoglio di beneficenza dedicato. Utilizzando un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), i possessori di DETI (noti anche come Dogetti Family) sono in grado di votare sul futuro della moneta e su quali percorsi intraprendere per navigare sul mercato, mentre si conclude la fase di prevendita, il 20 giugno. Poiché l'intelligenza artificiale diventa sempre più influente e onnicomprensiva, i membri della Dogetti Family potranno votare per sostenere i progetti e le iniziative che includono l'intelligenza artificiale, per rafforzare la moneta e, a sua volta, la comunità.

In definitiva, tutti possono essere d'accordo sul fatto che l'IA non andrà da nessuna parte in tempi brevi. Poiché agli appassionati di meme coin piace essere all'avanguardia, gli analisti sono fiduciosi che Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Dogetti (DETI) abbracceranno a braccia aperte l'imminente rivoluzione dell'IA, garantendo lo sviluppo e le possibilità future di queste monete. Per le monete meme, l'IA servirà come scialuppa di salvataggio stabile nelle acque agitate delle criptovalute, e qualsiasi valuta che non salga a bordo sarà sicuramente spazzata via.

