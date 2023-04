Piscine: mercato in crescita in Italia

Il mercato delle piscine per le residenze private e le strutture ricettive si sta dimostrando particolarmente dinamico nel nostro Paese. Secondo i dati del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) e di Assopiscine, in Italia esiste un impianto ogni 850 abitanti per un totale di circa 1856 mila piscine private.

Nel report dedicato di TechNavio, società specializzata nelle ricerche di mercato, le dimensioni del mercato globale delle piscine potrebbero aumentare di 4,60 miliardi tra il 2021 e il 2026, con un tasso di crescita annuale di circa il 2,67%. Tra le soluzioni più gettonate in Italia si confermano le piscine fuori terra, modelli versatili adatti ad ogni terreno e ambiente.

Secondo i dati Google Trends, negli ultimi 12 mesi sono aumentate tutte le ricerche online sulle piscine fuori terra, con un incremento del 60% per le informazioni sulle piscine fuori terra rivestite e in legno, mentre le ricerche sulla manutenzione e il design delle piscine fuori terra sono cresciute dell’80%, arrivando fino al +90% per la query piscine da esterno fuori terra e al +100% per le piscine piccole fuori terra.



Le soluzioni Made in Italy per le piscine fuori terra

Tra le piscine fuori terra più interessanti del momento è possibile annoverare le proposte di Unica Pool, un’azienda italiana che ha sviluppato un sistema brevettato di strutture modulari.

In particolare, Unica Pool propone piscine fuori terra dal design moderno in diverse forme e dimensioni, realizzate con materiali di qualità, un solarium calpestabile personalizzabile e una struttura rigida robusta e resistente.

Queste piscine fuori terra sono in grado di trasformarsi in un vero e proprio elemento d’arredo per valorizzare l’area relax esterna, creando un luogo ideale dove trascorrere il tempo libero con i propri amici e familiari.

È possibile scegliere tra diversi materiali e prodotti innovativi, comprese soluzioni ecosostenibili per ridurre l’impatto ambientale attraverso l’uso di materiali eco-friendly. Le forme minimal e geometriche si adattano alla perfezione alle case in stile classico o contemporaneo, con misure compatibili con ogni tipo di spazio a disposizione nella zona outdoor.

Scegliere una piscina fuori terra con struttura modulare permette inoltre di personalizzare il progetto in base alle proprie esigenze, ad esempio definendo il tipo di rivestimenti, i colori e le varie funzionalità integrate nella piscina e nel solarium. Si tratta ad esempio di optional come il nuoto controcorrente, la cascata massaggiante per la cervicale o l’idromassaggio, per usufruire di una piscina fuori terra altamente confortevole in cui rilassarsi in modo ottimale.

Affidandosi a Unica Pool è possibile beneficiare di un supporto completo per tutte le fasi del progetto, dal sopralluogo gratuito iniziale alla proposta di preventivo, dalla progettazione della piscina all’installazione e all’assistenza post-vendita.

In questo modo è possibile essere sicuri di realizzare una struttura perfettamente adatta alle proprie necessità, valutando tutte le opzioni disponibili con un team di esperti professionisti qualificati in grado di fornire un aiuto dedicato in ogni procedimento.



I vantaggi delle piscine fuori terra: semplicità e velocità d’installazione

Tra i vari modelli di piscine quelle fuori terra offrono una serie di vantaggi interessanti. Innanzitutto, è possibile usufruire di tempi brevi di installazione, grazie alla mancanza di molti obblighi burocratici, per ottenere la propria piscina in media servono solo 5 giorni di lavoro. L’assenza di opere murarie consente di non richiedere l’autorizzazione agli organi competenti, superando anche eventuali limitazioni di tipo paesaggistico.

Una piscina fuori terra vanta anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, per dare un aspetto unico al proprio dehor realizzando un investimento economicamente competitivo. Inoltre, optando per una struttura modulare è possibile installare una piscina facile da ispezionare e da smontare all’occorrenza, sfruttando la versatilità di questa soluzione unica. Le piscine fuori terra si adattano praticamente ovunque, dai piccoli giardini ai terrazzi, con vasche personalizzabili che agevolano ogni progetto.

Una piscina fuori terra può inoltre essere abbellita in base alle proprie preferenze, per esempio costruendo un soppalco che contorni la vasca per creare un angolo relax distinto dal resto del giardino, oppure optando per la piscina con un solarium circostante, lettini e ombrelloni.

Le possibilità sono davvero infinite, soprattutto scegliendo una piscina fuori terra Made in Italy, per valorizzare la propria casa in modo unico a fronte di costi sostenibili e nessuna problematica tecnica o burocratica, per avere la piscina dei propri sogni in modo semplice, veloce ed efficiente.