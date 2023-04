A Narzole tutto pronto per il weekend della Festa Agrinatura 360°

“Festa Agrinatura 360°”: sabato 29 e domenica 30 aprile gli agricoltori di Narzole vi aspettano per questa nuova, grande festa, che omaggia la rinascita primaverile della natura. A pensarla è stato il nuovo direttivo dell'associazione narzolese, che ha scelto di rilanciarsi facendo tesoro delle esperienze del passato ma arricchendole con forze giovani e dinamiche.

L’intensa due giorni partirà sabato pomeriggio (ore 15) sotto l'ala di palazzo Balocco con un convegno dedicato ad un problema molto attuale e scottante: "Il ritorno del lupo nelle aree collinari e di pianura".

Interverranno sul tema relatori esperti: Arianna Menzano e Marta De Biaggi della “Life Wolfalps EU aree protette” rispettivamente per le Alpi Marittime e per il Po piemontese, e Giovanni Ercole dell'ASL CN2, referente per gli animali selvatici. A seguire (17.30), la dimostrazione dell’applicazione della guida satellitare in agricoltura con la possibilità di sperimentarla direttamente sui mezzi. Chiuderà la giornata (ore 20.30) il "Porchetta Party", su prenotazione: antipasto, porchetta, patatine, dolce a 18 euro, con musica dal vivo con “Tutta Fuffa DJ set”.

Domenica 30 aprile si comincerà alle 9.30 con il grande raduno dei trattori che percorrerà a ritroso la storia di questi mezzi dai giorni nostri fino agli albori; saranno presenti anche altre macchine e attrezzature agricole, insieme a un’esposizione florovivaistica. Contemporaneamente apriranno anche gli stand dell’“Agricoltura vista dagli studenti” che vedrà protagoniste quattro scuole agrarie del territorio: Alba, Cussanio, Grinzane Cavour, Ormea.

Alle 10 prenderanno il via all’interno di palazzo Balocco i laboratori agricoli e dei vecchi mestieri, dedicati in particolar modo ai più piccoli e alle famiglie. Alle 11.30 nella vicina piazza Giovanni XXIII sfileranno i "Pelosetti in passerella", rassegna cinofila riservata ai meticci (quota di partecipazione 6 euro): ai bambini spetterà l'arduo compito di giudicarli, assegnando simpatici premi (tra cui “bon ton”, miglior cucciolo e “nonno sprint”). Per chi lo desidera e su prenotazione, alle 12.30, si potrà consumare il "Pranzo contadino": affettati, primo, secondo, contorno e dolce a 18 euro.

Alle 14 si riprenderà con la rassegna cinofila nazionale “Primo trofeo Agrinatura” aperta a tutte le razze: si esibiranno baby, juniores, giovani e veterani con show finale e premiazione alle 17. L’iscrizione costa 12 euro e parte del ricavato sarà destinato a iniziative a favore dei quattro zampe, tra cui la realizzazione di un’area verde dedicata.

Per tutta la giornata della domenica, sotto l'ala di palazzo Balocco, saranno esposte le fotografie e le opere artistiche del concorso "Festa dei colori della terra", aperto a tutti e suddiviso in categorie (scuole di Narzole, giovani dell’oratorio, tutti gli abitanti senza limiti di età). Le opere candidate dovranno essere dedicate alla riscoperta della bellezza della natura e vanno inviate alla mail: agricoltori.narzole@gmail.com entro il 23 aprile. La giornata sarà allietata con la musica a cura di Pippo DJ set.

Per tutta la manifestazione sarà attivo il servizio bar e presente lo stand dell’Associazione Agricoltori disponibile a fornire informazioni, prodotti e sorrisi. Per ulteriori indicazioni e per le prenotazioni della cena di sabato e del pranzo di domenica si possono contattare i seguenti numeri: 328-70.34.118 oppure 340-64.24.394