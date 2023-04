Alba, torna la 13ª edizione dell'International Jazz Aay

Per il tredicesimo anno Alba ospita i festeggiamenti per l’International Jazz Day, evento creato nel 2011 per sostenere la multiculturalità e l’inclusione grazie al linguaggio musicale del jazz.

Quest’anno sarà un quintetto d’eccezione a salire sul palco. La formazione che vedrà il compositore e musicista Filippo Cosentino, chitarra e basso, accompagnato da Gaetano Tucci al sassofono, Alessio Pamovio al piano e Daniele Bertone alla batteria con l’ospite speciale il DJ John Type, terzo classificato al DMC World DJ Championships e al runner-up del Red Bull 3Style Italy, suonerà brani tratti dal disco best seller nella categoria R’n’B e candidato alla nomination ai Grammy® al primo turno di ballottaggio dal titolo Heros di Cosentino oltre a pezzi di Herbie Hancock, Dr.Lonnie Smith e dello stesso John Type.

L’evento è prodotto da Dragonfly Music Studio e in collaborazione con il cartellone di concerti del programma Chasing the future ed è sostenuto e in partnership con Comune di Alba, Vinum, Banca d’Alba, Fondazione CRC. ed è gratuito.

L'appuntamento è per domenica 30 aprile alle 17.30 in piazza Risorgimento