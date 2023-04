A Castiglione Tinella torna “Il Giorno delle Orchidee”, l’appuntamento primaverile con la camminata sui sentieri tra le vigne di Moscato fino al Bosco delle Badie per ammirare la fioritura delle orchidee selvatiche, e dove è previsto il picnic seguito dal suggestivo concerto musicale tra gli alberi del bosco.

Domenica 30 aprile il ritrovo è alle ore 10 in piazza XX Settembre, da dove si partirà percorrendo i sentieri da cui si potranno ammirare le installazioni del parco panoramico-letterario Versi in Vigna; alle 12.30 sarà proposto il picnic sul prato e alle 14 il concerto con i canti popolari dei “SaxAle Fairy duo”. Si ripartirà poi per raggiungere il punto panoramico San Carlo dove saranno serviti i dolci con il vino Moscato.

Il ritorno al punto di partenza è previsto verso le 16.30. Il costo per partecipare è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 12 anni. Si consigliano scarpe comode anche per sterrato. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

L’evento è organizzato da Associazione Contessa di Castiglione insieme a Bottega del vino Moscato e Comune. Info e prenotazioni: tel. 329.0494380 - 340.1910930.