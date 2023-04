Cervasca: musica, mercatini, sport (e tanto altro) nel calendario di eventi della bella stagione

Con l’arrivo della bella stagione Cervasca torna ad animarsi, grazie al ricchissimo calendario di eventi messo in campo con l’impegno dell’Amministrazione Comunale.



Si parte il 20 maggio prossimo nella chiesa di Cervasca h.21 con la serata di musica occitana e tradizionale con gli Escabot e il gruppo della Costa Azzurra Balandrin, un gemellaggio acustico realizzato grazie alla collaborazione con la sezione CAI cervaschese.

Si prosegue il sabato successivo, il 27 a San Defendente presso il teatro parrocchiale alle 20,45 dove La Compagnia Instabile Valgranese presenterà "Casa Marino, maledetto telefonino!" una brillante commedia comica piemontese in tre atti, un' occasione da non perdere per raccogliere offerte per la scuola dell'Infanzia Sorelle Parola.



Dal 9 all’11 giugno, all’anfiteatro del concentrico, si terrà un evento che il gruppo Giovani delle parrocchie (frutto della partecipazione al bando CRC ‘Giovani in contatto’) ha ideato in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale: tre giorni di musica e incontri dedicati proprio ai giovani, ma non solo. Il 10 giugno, all' interno della tre giorni di eventi, avrà luogo il secondo concerto di fine anno scolastico con la band Sbandati, organizzato dal Comune e dall’Istituto Comprensivo locale, anticipato da un pic nic libero e aperto a tutti nel parco cittadino, dedicato alle famiglie in maniera particolare.



Dal 23 al 25 giugno si terrà poi il weekend della fiera di San Giovanni, con falò al venerdì sera e i mercatini alla domenica, contornati da eventi musicali.

Il 7 luglio, infine, il concerto– parte del progetto BIM del Maira e organizzato totalmente dal Comune - del cantante rock MARCO LIGABUE, in piazza a San Defendente.



“A tutti questi appuntamenti sono poi da aggiungere le feste patronali nelle varie frazioni, la Fiera d’autunno nella seconda domenica di ottobre (8 ottobre) e i mercatini di Natale. Molti saranno poi gli eventi sportivi, dal ciclismo alla corsa in montagna, che comunicheremo successivamente” ha riportato l’assessore Massimo Parola.

Torna "Spazzamondo": Cervasca pronta a confermare l'impegno 'green'

Si terrà sabato 27 maggio, evento di sensibilizzazione sul rispetto delle tematiche ambientali promosso dalla Fondazione CRC. Un appuntamento che già negli scorsi anni ha smosso le coscienze della comunità locale: nell’edizione 2022, infatti, Cervasca è stata valutata terza, con 242 partecipanti e 265 kg di rifiuti raccolti (tra plastica e indifferenziata). La premiazione si terrà il prossimo 2 maggio.



“Ringraziamo i partecipanti e i volontari dell'anno scorso e auspichiamo per questa terza edizione il coinvolgimento di tante persone di età diversa, attivi per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio intorno a noi” ha commentato l’assessore all’ambiente Nadia Martini, confermando il coinvolgimento di famiglie e scuole del territorio con la presenza di tre punti di distribuzione dei kit operativi (al salone polivalente a Cervasca, presso la sede dell’associazione ‘San Defendente 2000’ e all’Acli di Santa Croce.