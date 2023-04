Wine Experience, alla scoperta della cultura gastronomica al castello di Magliano Alfieri

Sabato 6 maggio l’appuntamento al castello di Magliano Alfieri è con un viaggio alla scoperta della cultura enologica di Langhe e Roero. Nel maniero roerino debuttano le Wine Experience, attività esperienziale già collaudata con successo dalla Barolo & Castles Foundation al WiMu di Barolo.

Il format prevede un’attività didattica con assaggio finale, a partire dal racconto della storia del vino sul territorio per comprendere le peculiarità, la varietà e le singole caratteristiche dei diversi terreni e dei vigneti delle nostre colline che danno vita ai grandi vini piemontesi, celebri in tutto il mondo. L’attività si conclude con un calice di Nebbiolo dell’azienda Bric Cenciurio, il vitigno principe del nostro territorio, coltivato anche a Magliano Alfieri, terra di confine con caratteristiche specifiche.

L’appuntamento con le Wine Experience al castello di Magliano Alfieri è alle 15,30 e l’attività dura circa un’ora. I partecipanti potranno procedere alla visita in autonomia del Museo di Arti e tradizioni popolari, con la sezione dei Soffitti in gesso, e il museo dedicato al Teatro del paesaggio delle colline di Langhe e Roero. L’ingresso è utilizzabile in qualsiasi orario della giornata, prima o dopo l’attività didattica.

Info e costi: Wine Experience 12 €, comprensivo dell’attività didattica, l’assaggio di Nebbiolo e l’ingresso ai due musei. Prenotazione fortemente consigliata scrivendo una mail a castellomagliano@barolofoundation.it o telefonando al numero 0173/386697 (entro le ore 18.00 di venerdì 5 maggio).