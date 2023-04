Un successo la giornata ecologica della lista “Per Villanova”, proseguono gli incontri con i cittadini

Oltre 4 quintali di rifiuti raccolti, un’ampia partecipazione di associazioni, bambini e famiglie: la giornata ecologica promossa dalla lista “Per Villanova” del candidato sindaco Michele Pianetta, andata in scena lo scorso 22 aprile in occasione della “Giornata mondiale della Terra”, ha indubbiamente colto nel segno.

«Siamo molto soddisfatti per la risposta dei villanovesi - è il commento di Pianetta - che ci hanno consentito di raggiungere un obiettivo del nostro programma, ovvero il coinvolgimento della cittadinanza. La presenza di tanti bambini e famiglie, inoltre, dimostra quanto sia importante agire sulla sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti fin dalle giovani generazioni, che rappresentano il futuro della nostra comunità. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato: abbiamo intenzione di ripetere la giornata ecologica nei prossimi mesi, valorizzando le diverse iniziative analoghe che, negli anni, hanno riscosso successo e sono state via via sostenute dall’Amministrazione comunale e dagli Enti del territorio, come la Fondazione Crc».

La giornata ecologica si è, poi, conclusa in cascina Ellena, di fianco alla biblioteca “Gallo Orsi”, con la merenda, a cui hanno partecipato anche i tanti volontari delle associazioni villanovesi, cui va il ringraziamento degli organizzatori.

Intanto, dopo l’esordio nelle frazioni Merlo ed Eula, la lista civica “Per Villanova” prosegue gli incontri di divulgazione del programma elettorale nelle diverse zone di Villanova. Mercoledì 26 aprile, alle ore 21, sarà la volta della frazione Garavagna (incontro in programma nella sala della locale Associazione) mentre giovedì 27 aprile la lista “Per Villanova” farà tappa in frazione Bongiovanni (ex Scuole), sempre con inizio alle ore 21; venerdì 28 aprile, alle ore 18.30, toccherà invece alla frazione Giardini ed al rione adiacente a Largo 25 Aprile, con ritrovo alle ore 18.30 presso il campetto. Infine martedì 2 maggio, alle ore 21, il gruppo del candidato sindaco Pianetta sarà in frazione San Grato (Società Thai).

Ricordiamo che, per proposte di incontro e suggerimenti, la lista civica “Per Villanova” è a disposizione tramite l’e-mail info@pervillanova.it oppure attraverso i profili Facebook ed Instagram, che presentano aggiornamenti sulle varie iniziative.