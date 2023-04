Auto fuori strada a Costigliole Saluzzo, donna di 55 anni trasportata al Cto: è grave

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 26 aprile. Un'auto, in circostanze ancora da accertare, ha terminato la sua corsa fuori strada quando viaggiava in via Savigliano a Costigliole Saluzzo nei pressi di Sanifrutta. Il sinistro, avvenuto poco prima delle ore 11, si è verificato autonomamente e non avrebbe interessato altri veicoli.

Coinvolta una donna, 55 anni, residente a Costigliole Saluzzo.

Necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasporto al Cto di Torino. La donna, stando a quanto riferito dall'ufficio comunicazioni dell'Asl, sarebbe al momento in gravi condizioni.

Intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo i vigili del fuoco di Saluzzo insieme ai volontari di Busca. Forze dell'ordine in loco per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.