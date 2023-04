Gli Eugenio in Via di Gioia a Pian Munè per il Festival Suoni delle Terre del Monviso

Un pomeriggio di musica che si trasformerà in una dichiarazione d’amore verso il nostro pianeta. E’ questo il programma che il Festival Suoni delle Terre del Monviso propone per sabato 8 luglio ore 17, con il concerto del Gruppo Musicale Gli Eugenio in Via di Gioia, in programma ai 1500 di Pian Munè, nel comune di Paesana (Valle Po).

Appuntamento attesissimo, con un gruppo giovane, una formazione fuori dagli schemi e seguitissima, che nei suoi 10 anni di vita ha effettuato un percorso intenso e ricco di tantissime sorprese.

Nel 2020 sono saliti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, aggiudicandosi il Premio della critica “Mia Martini”. Grazie al loro talento nell’unire musica, arte e attivismo, gli Eugenio in Via Di Gioia sono oggi un inno all’azione, all’impegno civico e all’amore, in una parola, alla vita.

Il nome del gruppo, formato da giovani torinesi, deriva dall'unione dei nomi dei tre membri fondatori del gruppo: Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia; Lorenzo Federici, entrato nel gruppo poco dopo, ha dato invece il nome al loro primo album.





Innanzitutto, non assomigliano a nessuno, e sembrano non avere genitori artistici certificati, con quella spontaneità e quella freschezza che conquistano al primo ascolto. Il loro sound è debitore degli artisti di strada – il mood musicale dal quale provengono, con una robusta quota di chilometri sui marciapiedi percorsi e suonati – ma anche della balera, dello swing senza tempo, del folk raccolto in piola e attualizzato come nu-folk.





E poi gli Eugenio sono scanzonati, improvvisano, coinvolgono gli spettatori rendendoli complici, hanno il gusto giullaresco per il grammelot e, soprattutto, per il tormentone, quello che ascolti una volta e non ti passa più. Giocolieri contemporanei, ma anche artisti a tutto tondo, meticolosi nella composizione e nelle prove, perché quelli bravi fanno così. Indipendentemente dal loro sound, gli Eugenio si ascoltano (e si osservano) ricordando la galassia yéyé degli anni Sessanta: il potere ai ragazzi che cantano e che ci cambiano, le canzoni che restano in mente per sempre.





Perché gli Eugenio sono così, arrivano, sorridono e poi prendono in mano la situazione, rendendoti parte dello show.

La location di Pian Munè è comodamente raggiungibile risalendo la provinciale della Valle Po e deviando poi a sinistra una volta giunti a Paesana. L’area del concerto è sita in prossimità del rifugio a valle, dove potranno essere lasciate le auto in un ampio parcheggio.

I biglietti per il concerto sono a disposizione esclusivamente sul circuito Ticketone (on-line o nei punti vendita) a partire dalle ore 16 di mercoledì 26 aprile.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980