Braccianti della frutta: Saluzzo rinnova gli aiuti per l'ospitalità nelle aziende del territorio

Il Comune di Saluzzo, anche per il 2023 come per gli anni scorsi, ha pubblicato un bando per finanziare interventi per ospitare braccianti stagionali all’interno delle aziende del territorio.

Tutta la documentazione richiesta e da allegare è elencata nell’avviso del bando che è pubblicato sul sito internet del Comune di Saluzzo. Sono ammessi al finanziamento numerosi tipi di intervento: opere edilizie, affitto o acquisto strutture (container) e altre spese.

I contributi che si possono ottenere sono di diversa grandezza e vanno da 800 euro forfettari alla stessa cifra per ogni modulo abitativo comprato.

«Con la stagione delle raccolte che entra nel vivo – dice l’assessore alle Attività produttive Francesca Neberti – come Comune vogliamo riproporre di nuovo questa importante misura di sostegno del settore agricolo, che anno dopo anno ha permesso di contribuire a gestire il fenomeno e questo è provato dai numeri dell’ospitalità nelle aziende che è cresciuta e cresce negli anni».

«Ci sono ancora tanti aspetti da migliorare – conclude il sindaco Mauro Calderoni -, perchè ad esempio il sistema di reclutamento dei braccianti non è ancora normato in modo efficace, ma è ormai sempre più evidente a tutti che la manodopera serve per non lasciare i frutti sulle piante e cos ì, con azioni mirate come questa, riusciamo a sostenere il comparto fondamentale per l’economia della città e delle Terre del Monviso».