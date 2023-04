Accademia Scherma Alba: cinque medaglie al Torneo delle Torri di Pavia

Il weekend da poco trascorso ha portato a uno dei migliori risultati dell'anno per l'Accademia Scherma Alba: 5 medaglie (1 oro, 2 argenti e 2 bronzi).

Gli atleti Giuseppe Bongioanni, Flavio Filipello, Beniamino Giordanetto e Martina Santi hanno partecipato al Torneo delle Torri organizzato da Scherma Storica Pavia.

Gli atleti albesi si sono messi in gioco in tutte le discipline presenti al torneo, dimostrando un'ottima versatilità e di essere avversari temibili in: Sciabola da Terreno (tappa del Campionato Nazionale CSEN), Striscia e Pugnale, Spada da Lato e Cappa, Spada da Lato e Brocchiero, Striscia sola e Spada a Due Mani.

I risultati non si sono fatti attendere: la prima medaglia arriva nel primo pomeriggio di sabato con Martina Santi che conquista il 2° posto nella gara di Sciabola da Terreno - Campionato CSEN.

Non tarda poi ad arrivare la seconda, con Giuseppe Bongioanni che, con un'ottima gestione di tutti gli assalti, conquista l'argento nella gara di Striscia e Pugnale

La giornata di sabato non poteva concludersi meglio: l'oro in Spada e Cappa di Beniamino Giordanetto che, dopo una gara magistrale, sale sul gradino più alto del podio. Nella seconda giornata di gare, domenica, Martina e Beniamino raddoppiano il loro “bottino”, classificandosi entrambi al 3° posto rispettivamente nelle discipline di Spada e Due Mani e Spada e Brocchiero.

Il bilancio dell'evento è, quindi, più che positivo, a conferma che il lavoro portato avanti in palestra dai tecnici sta dando tutti i suoi frutti e i complimenti sono da estendere anche a tutto lo staff tecnico che lavora nell'associazione albese, in particolare all'Istruttrice e Preparatrice Atletica Anna Giretti, che cura ogni aspetto legato alla preparazione fisica dei ragazzi e il Maestro Alessandro Tosoni che, insieme all'Istruttore Igor Bianco Levrin, hanno preparato i ragazzi dal punto di vista schermistico.