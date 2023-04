Atletica: assegnati a Giaveno i titoli regionali assoluti di staffetta, tutti i piazzamenti

Per il secondo anno consecutivo, Giaveno è stata il teatro del campionato regionale assoluto di staffetta.

Nel programma gare di domenica 23 aprile le tradizionali 4x100 e 4x400, cui si aggiungono la 4x800 e la 4x1500, maschili e femminili, e la 4x200 mista.

DONNE. Come da pronostico, è la Novatl. Chieri ad aggiudicarsi il titolo regionale della 4x100, forte della presenza in squadre delle azzurrine Musica e Clarissa Vianelli, cui si aggiungono Martina Vianelli e Palumbo. 47.95 il crono delle vincitrici, che superano Battaglio CUS Torino (Marostica, Brignolo, Cera, Nnachi), seconde in 48.60, e Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo (Boasso, Sannino, Bilardo, Roà), terza in 49.38. Novatl. Chieri si aggiudica anche il titolo regionale di categoria juniores, davanti all’Atl. Mondovì e alla Sisport (Tsolakis, Barbero Vignola, Comollo, Kratter) che taglia il traguardo in 49.41. L’Atl. Alessandria di Rapetti, Fornaroli, Romano, Milana si aggiudica invece il titolo allieve in 50.10; segue Battaglio CUS Torino (Luisi, Schera, Callegari, Garella) con 50.17 e Safatletica Piemonte (Palmer, Dulla, Okoli, Scaravaggi) con 50.41. Nella 4x400 il titolo va al Battaglio CUS Torino di Chiaberge, Sante Arsenal, Maccioni, Maritano, in 3:56.64 con netto margine su Team Atl. Mercurio Novara (Rossi De Giuli, Carta, Petagine, Biobaku), seconda in 4:04.29; il club torinese conquista anche il titolo u23. Terzo gradino del podio assoluto, e titolo regionale allieve, per Atl. Alessandria (Romano, Milana, Penno, Fornaroli) con 4:06.17; completano il podio u18 Atl. Stronese-Nuova Nordaffari (Agostinetto, Perone, Signini, Chilese) con 4:13.68, e Atl. Fossano ’75 (Calvo, Marabotto, Barletta, Malabocchia) con 4:21.14. Titolo regionale juniores per Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo (Bilardo, Sannino, Roà, Boasso) con 4:07.35, davanti a Sisport (Tavella, Chatibi, Tsolakis, Ingenito) con 4:10.29, e Atl. Alessandria (Fornaroli, Accornero, Ifa Uwadiae, Ronza) con 4:22.93. Secondo posto sul podio promesse per Atl. Vercelli 78 (Fontana, Calderaro, Gozzano, Camoriano) con 4:43.07.GAV Gruppo Atletica Verbania (Tummolo, Zearo, Cerutti, Daverio) si aggiudica il titolo regionale della 4x800 in 10:18.77. Secondo posto per US La Salle Giaveno (Vignolo, Puttero, Cavalli, Tizzani) con 10:39.87. Nella 4x1500 unica squadra al via la Sisport di Rosato, Porello, Gattino, Cavalieri, che chiude in 20:53.71.

UOMINI. Doppietta per Sisport nella 4x100 assoluta. Titolo regionale per il quartetto composto da Vota, Andreis De Gregorio, Menchini, Martinelli che, con 41.59 conquista anche il titolo juniores; secondo posto assoluto, e titolo regionale u23, per Vesco, Verin, Mucchi, Ndongala con 42.63. Terzo posto assoluto per Atl. Fossano 75 (Boascarino, Mellano, De Lio, Rinaldi) con 42.89. Secondo posto nella categoria juniores per Atl. Alba (Montemezzo, Grosso, Zuccaro, Pozzo), con 45.46 mentre, nella categoria u23, l’argento va a Battaglio CUS Torino (Sonoro, Grasso, Focato, Falzoi) con 43.60. Il titolo allievi va invece ad Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo (Dell’Agnola, Ficano, Cerri, Vera) con 44.39; secondo posto per Team Atl. Mercurio Novara (Cominetti, Gallini, Buschi, Ventura) con 44.80, terzo per Sisport (Merlo, Sangiorgio, Torchio, Girard) con 45.25. L’Atl. Fossano 75 di Massa, Colmo, Rinaldi, Mellano conquista il titolo assoluto della 4x400 in 3:18.92. Secondo posto, e titolo juniores, per Battaglio CUS Torino (Dunn, Siliquini, Gariglio, D’Ottavio) in 3:21.01, davanti a Safatletica Piemonte (Arcilasco, Buzzi, Trovò, Viotti) che, con 3:27.76, è terza assoluta e seconda juniores. L’Atl. Alba di Zuccaro, Pompili, Pozzo, Grosso, con 3:40.51, completa il podio juniores. Il titolo promesse va a Sisport (Vesco, Macrì, Ndongala, Mucchi) in 3:29.42. Sisport conquista anche il titolo allievi (Torchio, Morini, De Lucia, Tudisco) in 3:30.77 davanti ad Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo (Savane, Ficano, Prette, Dell’Agnola), seconda in 3:37.49, e alla Sisport B (Girard, Torta, Villaschi, Testa), terza in 3:46.65.Il titolo della 4x800 va a UGB (Mosca Pietro, Russo, Mosca Stefano, Salogni) in 8:26.45 davanti a Bugella Sport (Di Lanzo, Struppa, Poletto, Ferraro) con 8:39.82, e a ASD Dragonero (Bramardi, Crosio, Italia, Chiapello) che, con 9:02.15, conquista anche il titolo juniores. L’Atl. Giò 22 Rivera (Alpignano, Gallo, Pognant Gros, Oddone) con 16:59.60 conquista il titolo della 4x1500. Sul podio anche GAV (Perelli, Inglima Alessandro, Inglima Cristiano, Caretti) con 17:52.51, e Atl. Susa Adriano Aschieris (Guglielmo, Pelissero, Pagano, Einaudi) con 19:24.67.

4X200 MISTA. Titolo assoluto per Atl. Pinerolo (Farinetti, Dotti, Bektaoui, Pastorino) con 1:35.26, davanti a Novatl. Chieri (De Masi, Vianelli Martina, Vianelli Cristina, Benente) con 1:36.55, e a Zegna (Sala, Travar, Buora, Margarini) con 1:39.49. Titolo juniores per Sisport (Barbero Vignola, Kratter, Cordara, Chiatello) in 1:42.54 mentre il titolo allievi è per Novatl. Chieri (Zaccaria, Marzano, Cordisco, Greco) in 1:43.45 su Sisport (Donetto, Curca, De Serio, Berruti) con 1:47.65, e Team Atl. Mercurio Novara (Buschi, Mancini, Oriolo, Finotti) in 1:52.24.