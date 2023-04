Judo Bra: terzo gradino del podio per il giovane Simone Vitale ai Campionati Italiani Cadetti U18

Una domenica sorprendente per gli atleti della associazione sportiva Judo Bra, impegnati nelle finali A1 dei Campionati Italiani Cadetti, competizione di massimo livello Nazionale under 18 svolta a Ostia il 23 aprile.

Tra i tre partecipanti sicuramente brilla la prestazione di Simone Vitale che, dopo 4 incontri disputati con atleti di alto livello nazionale ed internazionale, riesce a strappare il 3° posto della categoria -66kg.

Un risultato superbo che ha messo in luce il carattere e la bravura del ragazzo che, a soli quindici anni, ha gareggiato in una categoria competitiva e con avversari più grandi di lui. Simone si era già distinto l’anno scorso nelle finali Nazionali di categoria Esordienti B (U15), dove aveva conquistato il titolo di Vice-campione d’Italia, risultato che di diritto l’ha portato domenica a competere alla stessa competizione ma nella categoria d’età superiore.

Vincendo due incontri iniziali con netta supremazia, ha ceduto il passo in semifinale al forte atleta perugino vincitore della categoria. Nella finale per il terzo posto, Simone ha dimostrato una grinta che l’ha portato a dominare l’incontro, conquistando il gradino più basso del podio. Oltre ad essere il medagliato più giovane della categoria, con il risultato ottenuto conquista l’ambita cintura nera 1° Dan alla giovane età di 15 anni, un obiettivo che solo in pochi sono riusciti a raggiungere.

Ormai tra gli Atleti d’interesse nazionale, Simone verrà sicuramente preso in considerazione per le gare internazionali che stabiliranno la squadra titolare che parteciperà ai Campionati Europei e Mondiali Cadetti.

Oltre a Simone Vitale alla competizione hanno partecipato Cavaglià Marika e Macis Jennifer che, pur essendo atlete di alto livello, si sono fermate dopo aver vinto un incontro a testa. Anche loro medagliate lo scorso anno alle finali nazionali di Categoria Esordienti B, sono due atlete talentuose che emergeranno sicuramente nei prossimi anni.

Ottimi risultati che evidenziano l’intensa e continua attività del lavoro del M° Carnebianca, che continua portare la città braidese ad alti livelli nazionali ed internazionali con magnifici risultati.