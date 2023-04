A Cuneo, in biblioteca civica, il ricordo del professor Sante Di Gangi

La Biblioteca civica di Cuneo, in collaborazione con la Società Teosofica Italiana, ricorda il professor Sante Di Gangi, i cui libri, donati per sua volontà alla biblioteca, sono stati catalogati e resi così più facilmente accessibili al pubblico.



Il professor Sante Di Gangi, siciliano di nascita e vissuto a lungo a Roma, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Cuneo, città che aveva conosciuto nel periodo del servizio militare.



Passeggiando in centro era possibile vederlo seduto davanti a qualche Caffè immerso nella lettura di uno dei libri della sua biblioteca o mentre riempiva di appunti e riflessioni i suoi quaderni. Mancato nel settembre del 1987, ha dedicato una parte importante della sua vita agli studi e alle ricerche spirituali, convinto che la crescita individuale ispirata dall’etica della bellezza e della bontà siano le condizioni fondamentali per costruire una società più libera, più giusta e, in ultima analisi, più felice.



Ogni giorno leggiamo cose spaventose che ci angosciano e diciamo: “Non posso fare niente!”. Non è vero, possiamo fare qualcosa se dentro di noi non siamo violenti e conduciamo una vita pacifica, non competitiva, una vita che non crea odio. I nostri pensieri, le nostre azioni, ogni movimento, sono energia. Se lasciamo che questa energia fluisca liberamente nella vita, essa sarà potente e benefica, ma quando c’è conflitto in noi stessi, tra uomo e uomo, tra nazione e nazione, essa diventa distruttiva, porta sofferenza e infelicità. Quello che è veramente importante è perciò prendere coscienza delle cause del nostro incessante dolore, della nostra infelicità; prendere coscienza del fatto che esse sono principalmente dentro di noi e che solo noi possiamo trasformarle.



Dobbiamo dunque ricordare che, più che un diritto, essere felice è un dovere, poiché solo quando siamo felici noi possiamo dare felicità agli altri.



(da: Sante Di Gangi, Perché siamo infelici, Edoardo Bresci editore, 1980)



La Società Teosofica è stata costituita il 17 novembre 1875 a New York (USA) per principale merito di una nobildonna di origini russe, Helena Petrovna Blavatsky e del Colonnello americano Henry Steel Olcott.



Lungo tutto il corso della sua storia ha saputo mantenersi fedele e coerente con i suoi tre Scopi:

1 formare un nucleo della fratellanza Universale dell’Umanità senza distinzione di razza, credo, sesso, casta e colore;

2 incoraggiare lo studio comparato delle religioni, filosofie e scienze;

3 investigare le leggi inesplicate della natura e le facoltà latenti dell’uomo.



Concetti di chiara matrice teosofica come quello della Vita Una e approcci di tipo olistico, sistemico ed ecosostenibile sono oggi accettati normalmente nell’ambito scientifico e in quello culturale.



L’anelito alla Fratellanza Universale senza distinzioni, alla Pace e ad una multiculturalità costruttiva e basata sul rispetto di tutti i credo religiosi e filosofici ha segnato la via della Società Teosofica, che si è fatta portatrice di una visione rispettosa della libertà individuale e fautrice di un metodo maieutico e aperto alla dimensione del Nuovo, nel segno del Bello, del Buono e del Vero.



La Società Teosofica ha ispirato l’attività di eminenti rappresentanti del modo della cultura, dell’arte e della scienza. Si pensi in Italia a Maria Montessori e a Roberto Assagioli.



La Società Teosofica è un’Associazione Internazionale apolitica e areligiosa presente in circa settanta Paesi del mondo: in Italia è stata costituita nel 1902 ed è stata riconosciuta come Ente Morale nel 1980. Dallo scorso anno ha ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come Associazione di Promozione Sociale.



L’Associazione si basa sul fondamentale diritto alla libera ricerca e sul conseguente rispetto di tutte le idee e gli associati non hanno nessuna credenza o fede obbligatoria.