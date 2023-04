Appuntamenti fieristici nazionali e internazionali per l'Atl del Cuneese

Si fa sempre più intenso e ricco di appuntamenti il calendario fieristico nazionale e internazionale 2023 dell’ATL del Cuneese.

Dopo una partenza oltreoceano, con la partecipazione nel mese di gennaio al workshop con gli operatori statunitensi organizzato da Regione Piemonte e Visit Piemonte DMO a New York, e la partecipazione a Bit di Milano nella prima metà di febbraio, l’ATL del Cuneese è stata presente nelle ultime settimane a numerosi eventi europei.

Dal 22 al 26 febbraio, dopo due edizioni cancellate a causa della pandemia, è tornata la fiera F.RE.E. di Monaco di Baviera, un appuntamento dedicato a viaggi, tempo libero e attività outdoor che ha visto la presenza record di oltre 160.000 visitatori paganti in cinque giorni. Numerosissimi i futuri turisti che hanno letteralmente assediato lo stand allestito da Visit Piemonte e il desk dell’ATL del Cuneese, particolarmente attratti dall’offerta escursionistica, cicloturistica e mototuristica del territorio.

Significativo anche il ritorno, dal 7 al 9 marzo e con una formula rinnovata dopo addirittura tre edizioni annullate, del più grande salone mondiale dedicato al turismo: la ITB di Berlino. Nei tre giorni di fiera, l’ATL del Cuneese presente nello stand allestito da Regione Piemonte e Visit Piemonte DMO, ha incontrato operatori turistici provenienti non solo dalla Germania ma anche da numerosi altri paesi europei. Da segnalare, nell’ambito del salone, anche la conferenza stampa dedicata alla presentazione del progetto regionale Vie Storiche di Montagna, moderata da Tiziana Aimar – responsabile promozione di ATL del Cuneese - che ha permesso di presentare a numerosi giornalisti tedeschi anche gli itinerari selezionati per il Cuneese.

Una conferma del sempre crescente interesse del pubblico per il turismo attivo, e in particolare per l’escursionismo, è arrivata anche dal Salon du Randonneur, svoltosi a Lione dal 24 al 26 marzo. Tanti i turisti, ma anche gli operatori specializzati e le associazioni di camminatori che hanno visitato lo stand di Visit Piemonte e il desk ATL richiedendo le cartine con i percorsi trekking nelle valli e nei parchi naturali del Cuneese.