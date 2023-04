Rigenerare la città attraverso i dettagli: a Busca le macchie e le scrostature dei muri sono diventate arte

Tutti almeno una volta nella vita si sono persi a guardare le nuvole alla ricerca di forme strane o animali fantastici. Questa azione così naturale prende il nome di pareidolia. Ciotti ha trasportato questa “visione” alle macchie e alle scrostature sui muri di Busca, che sono serviti, ridisegnate, a formare una sorta di album fatto di animali e figure vere o fantastiche, che sembrano dipinte proprio dalle scrostature. Si tratta di una di forma rigenerazione urbana partecipativa, che procede attraverso differenti step, per arrivare a una visita teatrale guidata itinerante lungo le vie della città. Senza andare a cambiare in maniera invasiva il volto dell’area nel quale viene realizzato, il progetto lascia un percorso artistico permanente, libero e accessibile a tutti.



Così i luoghi abbandonati, o, per diverse ragioni, non curati, ma carichi di storia, di diversità e di conseguenza di un potenziale, con Details si riqualificano in opere d’arte partecipativa.



Durante il periodo di Residenza Artistica i partecipanti hanno praticato con l’artista un vero e proprio allenamento alla pareidolia. I “cercatori di dettagli”, tramite passeggiate urbane, mappature, guerrilla art, missioni segrete, disegno, teatro fisico ed esercizi per liberare la fantasia allo stato di “custodi dell’invisibile”.