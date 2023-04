Lpm Bam Mondovì – IL PUNTO SUL MERCATO: con la “regista” Veronica Allasia siamo ai dettagli! Katja Eckl e Courtney Rose Schwan tra gli obiettivi del Puma?

Continua sotto traccia, ma con grande intensità, il lavoro del direttore sportivo della Lpm Bam Mondovì Paolo Borello, alla ricerca dei tasselli giusti per costruire il “mosaico” del nuovo Puma. A breve, intanto, dovrebbe arrivare l’ufficialità del nuovo tecnico, che salvo improbabili sorprese sarà il modenese Marco Gazzotti, nelle ultime 5 stagioni alla guida della Itas Martignacco.

Sempre dalla società friulana potrebbe giungere la palleggiatrice Veronica Allasia, tra le registe più talentuose e apprezzate nell’ultima stagione di serie A2. La Lpm aveva preso in considerazione anche un possibile ritorno a Mondovì di Francesca Scola, ma alla fine il Ds Borello ha virato dritto per Veronica Allasia, in una trattativa lampo che sarebbe giunta praticamente alla fase dei dettagli.

Sembra forte, invece, l’interesse del Puma per la centrale Katja Eckl, sempre del Martignacco, che il prossimo 6 maggio compirà vent’anni. La Lpm non sarebbe l’unica pretendente della giovane centrale bolzanina. Il cartellino della Eckl, tuttavia, è del Conegliano e pertanto bisognerà trattare con la società veneta per ottenere il prestito della talentuosa centrale.

E’ pressoché tramontata l’ipotesi di un ritorno a Mondovì della centrale Sofia Rebora, che nelle prossime ore dovrebbe legarsi alla Futura Busto Arsizio di coach Daris Amadio. Restando sul reparto centrali, sembrerebbe fatta per la conferma in casa Puma di Valeria Pizzolato, così come per l’opposto Clara Decortes, che nonostante le numerose richieste avrebbe accettato di restare a Mondovì.

In cima alla lista dei desideri della Lpm sembra esserci anche la schiacciatrice di posto 4 Courtney Rose Schwan, lo scorso anno a Soverato. La ventiseienne della contea di Spokane (Washington) è risultata tra le migliori schiacciatrici dell’ultimo campionato di A2, riportando una media di 16,5 punti a partita. Un rendimento di altissimo livello, che ha suscitato l’interesse di diverse società, tra le quali ci sarebbero la Cda Talmassons e la Lpm.

Diversi nomi in circolazione per quanto riguarda il ruolo del libero, con le difficili piste per le ex pumine Elena Rolando (Sassuolo) e Giulia De Nardi (Talmassons), con quest’ultima che potrebbe trasferirsi a Novara in A1. Resta in piedi l’ipotesi della giovanissima Agata Tellone (21 anni), cresciuta molto nel Martignacco, proprio grazie ai consigli di coach Gazzotti. Insomma, per il Ds Paolo Borello sono giornate impegnative, fatte di trattative non semplici, ma volte sempre a costruire un Puma all’altezza della situazione.