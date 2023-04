Twirling Carrù: ottimi risultati a Jesi nella seconda prova del Campionato di Serie A

Sabato 22 e domenica 23 aprile, nelle Marche, presso il Palazzetto dello Sport di Jesi (Ancona), si è tenuta la seconda prova del Campionato italiano di Serie A.

Anche questo weekend le 15 atlete in gara del Twirling Carrù hanno dimostrato di poter ambire ai vertici delle classifiche.

Nella categoria free-style junior Sofia Stralla raggiunge il 2° posto del podio; Giulia Bruno ha meritato un 4°posto; Noemi Lasagna ottiene il 12°posto.

Nella categoria free-style senior Marika Ottaviano si piazza al 4° posto.

Nella categoria duo junior la coppia formata da Viola Chiera e Matilde Milani sale sul podio piazzandosi al 3° posto.

Nella categoria team junior 1° posto per il team formato da Nicole Bonino, Giulia Bruno, Viola Chiera, Giulia Garelli, Noemi Lasagna, Matilde Milani, Sofia Stralla e Sara Vinai che vince nuovamente la categoria con un esercizio grintoso.

Nella categoria team senior 1° posto anche per il team composto da Giulia Bertotto, Francesca Carnevale (Twirling New Bra), Francesca Gabutti, Francesca Lasagna, Valentina Massimino, Gaia Occelli e Marika Ottaviano tornando in cima alla classifica dopo un’esecuzione mozzafiato.

Prossimo appuntamento previsto in Piemonte – a Novara (NO) – sabato 27 e domenica 28 maggio per l’ultima e terza prova che determinerà la classifica italiana.

Congratulazioni alle atlete ed un grosso incoraggiamento per l’ultimo sprint!