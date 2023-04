Alba, il Comune promuove il progetto “Estate lavoro 2023” per gli studenti

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune promuove, per il diciottesimo anno consecutivo, il progetto “Estate lavoro 2023”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti ad Alba.





Il progetto, curato dall’Ufficio Informagiovani, prevede l’opportunità per i ragazzi di vivere una vera e propria esperienza nel mondo del lavoro durante la pausa scolastica estiva. Durante il percorso i ragazzi saranno accompagnati in tutte le fasi da personale qualificato e verranno inseriti in azienda utilizzando la formula del tirocinio.

Gli ambiti in cui potranno operare sono diversi: dalla ristorazione, ai supermercati, aziende di vari settori, uffici, negozi ecc.. Gli operatori dell’Informagiovani incroceranno domanda/offerta cercando di assecondare il più possibile i desideri manifestati dai ragazzi e individuando opportunità nell’ambito preferito.





L’adesione al progetto prevede il possesso di alcuni requisiti:

aver compiuto 16 anni essere residenti ad Alba aver assolto l’obbligo scolastico avere la disponibilità per almeno 2 mesi consecutivi con un impegno orario da un minimo di 20 ore ad un massimo di 40 ore settimanali.





Per aderire al progetto è necessario contattare l’Ufficio Informagiovani scrivendo a: informagiovani@comune.alba.cn.it.





Mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 18.00, si terrà al Centro Hzone (piazzale Beausoleil 1 – Alba) una serata di presentazione di Estate Lavoro. Sarà l’occasione per avere chiarimenti e approfondire meglio le caratteristiche del progetto.





Per informazioni:

Ufficio Informagiovani - via G. Govone, 11 – Alba

tel. 0173 292348-349 informagiovani@comune.alba.cn.it