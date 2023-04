Bonus fiscali in edilizia: a Confindustria Cuneo un focus sulle novità della cessione del credito

Domani, venerdì 28 aprile ore 15.00, si terrà il focus sulle novità che riguardano la cessione del credito da bonus fiscali in edilizia, a seguito della conversione in Legge con modificazioni del DL 11/2023.

L’approfondimento, che sarà tenuto da Laura Bruno, Responsabile servizio Fisco e internazionale Confindustria Cuneo, prenderà le mosse dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 aprile 2023, n. 38 di conversione con modificazioni, del DL 11/2023 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti”. Oltre alle numerose deroghe che hanno limitato il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura, la legge di conversione è intervenuta anche sulla disciplina dei bonus edilizi con diverse modifiche sul testo originario. Nel webinar verranno illustrate le numerose novità in merito agli interventi agevolati con il Superbonus, il Bonus barriere architettoniche al 75% e il Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti).

Per partecipare iscriversi su: confindustriacuneo.it/calendario