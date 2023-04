Bra, il Comune conferma l’aumento delle tariffe per la tassa sui rifiuti

Nel Consiglio comunale di Bra previsto per oggi, giovedì 27 aprile, uno dei punti all’ordine del giorno riguarda l’approvazione delle tariffe delle Tari (la tassa sui rifiuti) per l’anno in corso. Il sindaco Gianni Fogliato ci anticipa che sarà confermato l’aumento del 3,6-3,7% previsto nella seduta dello scorso dicembre.

Il suo commento: "Nonostante l’impegno enorme nella raccolta differenziata mostrato da tutti, si è verificato nel 2022 un’impennata dei costi delle materie prime e dell’energia, che ha determinato un aumento in generale dei costi vivi. Grazie però all’attenzione messa in campo, possiamo confermare l’aumento previsto nei mesi scorsi. Non gioiamo di fronte a questa notizia, ma siamo riusciti a contenere al massimo l’incremento rispetto agli altri che abbiamo dovuto affrontare".

Il Consiglio comunale di Bra si riunirà alle 17.30. La massima assemblea cittadina è chiamata anche a discutere il rendiconto della gestione finanziaria dell’anno e l’accorpamento al demanio stradale comunale di alcune porzioni di strade utilizzate ad uso pubblico da oltre vent’anni.