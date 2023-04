Confagricoltura ha incontrato l'Amministrazione saviglianese

I vertici di Confagricoltura del nostro territorio, nei giorni scorsi, hanno incontrato l'Amministrazione Comunale saviglianese.

Alla riunione con il sindaco ed i membri della Giunta hanno preso parte Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, e Marco Bruna, segretario dell'ente di categoria per la zona di Savigliano, oltre ad alcuni associati del territorio.

L'incontro ha rappresentato l'occasione per fare il punto sulle principali tematiche di ambito agricolo. In primis, la pressante questione legata alla siccità. Ma si è parlato anche di fotovoltaico e della recente costituzione, a Lagnasco, del Distretto del Cibo e della frutta, di cui Savigliano fa parte.

«La riunione – afferma Enrico Allasia – ci ha dato l'opportunità di ragionare, tra le altre cose, sulla possibilità di far nascere altri tipi di distretto sul territorio. Sarebbe interessante replicare quel modello anche per quanto riguarda l'area saviglianese». «In generale – aggiunge – è stato utile incontrare la nuova Amministrazione per ragionare di agricoltura, specie per quanto riguarda gli ambiti dove la normativa comunale può incidere».

«L'auspicio – gli fa eco il sindaco di Savigliano – è che questo possa essere il primo passo di una lunga e fruttuosa collaborazione. Come è già accaduto, riteniamo fondamentale dialogare con gli enti di categoria per monitorare le problematiche di un comparto, quello agricolo, centrale nella nostra economia».