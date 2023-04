Festa dei Lavoratori, Costituzione e giustizia sociale al centro degli eventi del Primo Maggio in Granda

Tempo permettendo, perché le previsioni non lasciano troppo spazio alla speranza, il Primo Maggio, giornata in cui si celebra il lavoro, a Cuneo sarà davevro una grande festa.

La manifestazione, organizzata dai sindacati confederati, partirà da piazza Galimberti alle 10, per poi spostarsi in corteo al parco della Resistenza, dove sono previsti gli interventi della sindaca Patrizia Manassero e dei tre segretari provinciali: Piertomaso Bergesio per la Cgil, Enrico Solavagione per la Cisl e Armando Dagna per la Uil.

Spazio poi alla festa, con tanti gruppi locali, da Madamè a Tai Paz vs Poteri Forti, in concerto e street food.

L'evento è stato presentato questa mattina presso la sede cuneese della Cisl in via Cascina Colombaro alla presenza dei tre segretari.

La piazza del Primo Maggio sarà dedicata ai 75 anni della nostra Costituzione, a maggior ragione a Cuneo, appena onorata della visita del Presidente Mattarella nel giorno della Festa della Liberazione.

Il lavoro è un diritto garantito proprio dalla Costituzione, come è stato evidenziato da Solavagione; ed è stato posto l'accento anche sul fatto che il lavoro deve concorrere al progresso materiale o spirituale della società. Quindi essere un mezzo attraverso il quale fare la propria parte a beneficio della collettività. "Questo aspetto del lavoro si è perso, assistiamo ad una grande demotivazione, c'è rassegnazione", commenta il segretario della Cgil.

Tra i temi che verranno affrontati, quello delle riforme, che verranno sottoposte all'Esecutivo. Fiscali e previdenziali. E poi lotta all'evasione fiscale. E infine la proposta di iniziare a sperimentare la settimana corta. "Anche in Granda - hanno detto i segretari. Che si parta dalle aziende grandi. Una riduzione dell'oprario lavoro mantenendo la parità salariale. Bisogna guardare ad altri paesi, iniziare a cambiare la mentalità. E' tempo di restituire dignità ai lavoratori".