Lutto a Canale per la morte di Elena Deltetto

È mancata dopo aver lottato contro una grave malattia a soli 48 anni, la canalese Elena Deltetto.



Impiegata, laureata in Scienze Economico Aziendali, specializzata in coaching e formazione professionale, aveva in passato contribuito alla realizzazione del portale di marketing www.roeroturismo.it.



Lascia il marito Paolo Capra, i fratelli Giuseppe e Giorgio, i nipoti Simone, Martina, Davide, Federica, Lorenzo e Luca, il suocero Bruno.



I funerali si svolgeranno oggi, giovedì 27 aprile, nella parrocchia di San Vittore a Canale, con partenza dall’abitazione in via Santo Stefano Roero 16, alle ore 15.15.



Gradite le offerte in suo ricordo a favore della Collina degli Elfi di Govone.