Terminati i lavori della nuova condotta Rio S. Maria a Cossano Belbo

Sono conclusi i lavori di rifacimento del tunnel dove transitano le acque del Rio S.Maria attraversando lo sferisterio, Piazza Calleri , la SP 592 e interamente la Piazza Balbo.

Lavori imponenti che hanno impegnato progettisti ed esecutori dei lavori per una cifra complessiva che supera abbondantemente il milione di euro. Risolte tutte le criticità sulla vecchia condotta fino alle migliorie dell'imbocco iniziale del Rio a monte. A tempi di record è stato posato il nuovo tappeto del manto stradale e ripristinata la segnaletica orizzontale secondo le indicazioni del codice della strada. Gli ingressi sulla piazza sono stati ridotti da 4 a due con adeguate vie di entrata ed uscita. I parcheggi sono raggiungibili grazie al percorso segnalato con frecce sulla pavimentazione stradale. Sono stati evidenziati i parcheggi per la auto elettriche presso la colonnina di ricarica e quelli per i disabili.

L'Amministrazione comunale nel ringraziare tutti i professionisti che vi hanno lavorato compreso le abili maestranze che si sono alternate nei vari step del cantiere, vuole lasciare il concentrico in completa sicurezza con tutte le relazioni idrogeologiche che ne attestino tale stato.

Nove mesi di incessanti lavori, facilitati anche dalla clemenza del tempo e dalla sopportazione degli esercenti e dai cittadini cossanesi, che in silenzio hanno saputo accettare i vari disagi creati dal cantiere.

Un motivo d'orgoglio per l'Amministrazione comunale che vuole lasciare a quella futura che uscirà dalle urne del 14 - 15 maggio, una situazione favorevole e soprattutto tranquilla.