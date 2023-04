Un nuovo logo per il Centro Giovani di Racconigi

Il Comune di Racconigi desidera ringraziare il giovane grafico Emanuel Cosa, per aver dato vita al nuovo logo del Centro di aggregazione giovanile, un mix di elementi tradizionali e innovativi, che ha l’obiettivo di mostrare i progressi fatti dal centro negli anni, fino a diventare un punto di riferimento per i ragazzi del territorio.

Il nuovo simbolo, realizzato in formato digitale, potrà essere inserito su tutta la documentazione del centro e anche stampato per essere appeso.

“Come Amministrazione non possiamo far altro che dire grazie a questo talentuoso artista, che, dopo aver frequentato per anni il nostro centro di aggregazione giovanile, ha voluto contribuire a renderlo più bello –commenta la consigliere delegata alle risorse giovanili Fatima Khadri- Il logo è stato realizzato in collaborazione con i ragazzi del centro, rendendoli parte attiva nella creazione del simbolo che li rappresenterà nei prossimi anni”.

“Nella creazione del nuovo logo ho voluto mantenere i simboli delle generazioni passate, come l’albero, che rappresenta una sorta di "ambiente famigliare", e lo scarabeo, simbolo del primissimo logo, che ho incorporato all’interno della scritta “Centro Giovani”, posizionata in primo piano. Il tutto è inserito all’interno di un cerchio azzurro, che simboleggia il cielo –spiega Emanuel Cosa- La scelta dello stile di disegno molto lineare e figurativo, insieme ai colori vivi, è stata fatta per creare un simbolo semplice, diretto e leggibile facilmente da chiunque frequenti il centro”.